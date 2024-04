Une chatte domestique enfermée pendant 10 jours dans une maison abandonnée trouve un moyen instinctif pour rester en vie

Joanne Keir, une Anglaise de 45 ans originaire de Hartlepool, au Royaume-Uni, a retrouvé sa féline Felix après 10 jours de séparation. La chatte au pelage noir et blanc a disparu sans laisser de traces et s’est mise en mauvaise posture, prise au piège dans une maison vide. Elle s’est débrouillée pour survivre pendant tout ce temps.

Parcs, quartiers et rues environnantes, Joanne a scruté les environs au peigne fin pour retrouver sa boule de poils tant aimée. Felix ne donnait plus signe de vie depuis de longues heures et sa maîtresse se faisait un sang d’encre pour elle.

© RSPCA - SWNS

« Ces 10 jours ont été difficiles »

Plus le temps passait, et plus Joanne réalisait qu’elle ne reverrait peut-être jamais son quadrupède : « J'avais arrêté de manger, j'étais tellement stressée pour elle, je serais perdue sans Felix » confiait-elle, relayée par The Mirror. Même si les chances de la retrouver s'amincissaient, la quadragénaire est restée attentive à son environnement, gardant au plus profond d’elle l’espoir de revoir la chatte.

Tandis qu’elle se trouvait à quelques pas de chez elle, des miaulements ont retenu son attention. Ils provenaient d’une maison voisine abandonnée. En levant la tête dans cette direction, elle a remarqué le minois d’un félin par la fenêtre. Il ressemblait trait pour trait à Felix, alors elle a contacté l’association de sauvetage RSPCA pour obtenir de l’aide.

Les sauveteurs sont arrivés sur les lieux et sont parvenus à pénétrer dans le logement. Toutefois, Felix n’était pas prête à coopérer. Elle s’est montrée craintive et a tout de suite été se cacher. Les membres ont placé un piège avec de la nourriture pour la capturer, mais elle était si astucieuse qu’elle a récupéré le repas sans se faire avoir.

© RSPCA - SWNS

A lire aussi : Après la fugue de son chat dans un relais routier, un camionneur le retrouve mystérieusement à près de 3 000 km de chez lui

« Felix était tellement maline »

Heureusement, après plusieurs efforts, les bienfaiteurs l'ont attrapée. Elle était sale et affamée, mais semblait en bonne santé. Sa propriétaire pense qu’elle explorait discrètement la maison quand quelqu'un s'y trouvait, puis que la personne l'a enfermée par mégarde en s'en allant. De son côté, Steph Baines, inspecteur de la RSPCA, a déclaré qu’elle avait survécu grâce à sa perspicacité : « On pense que Félix vivait sous une brèche dans le plancher et mangeait des pigeons décédés pour survivre » supposait-il.

Aujourd’hui, la chatte a repris sa vie aux côtés de sa maîtresse et des autres animaux de la maison : « Elle règne en maître ici. C'est comme si elle n'avait jamais été absente » témoignait Joanne.