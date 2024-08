Une chatte de refuge âgée de 20 ans et sourde remercie son adoptante de lui offrir un foyer aimant pour ses derniers jours (vidéo)

Buttons, une chatte âgée de 20 ans , vivait dans un refuge pour animaux et nécessitait des soins palliatifs. Pour lui permettre de connaître une fin de vie heureuse, une femme a décidé de l’adopter. La boule de poils lui a témoigné toute sa reconnaissance !

Une chatte sourde, nommée Buttons, risquait de finir ses vieux jours dans un refuge animalier, rapporte Newsweek. Le félin senior, qui a soufflé ses 20 bougies, avait besoin de soins palliatifs et d’amour.

Une femme, connue sur TikTok sous le nom @catladybrittany, n’a pas hésité un seul instant avant de lui ouvrir les portes de sa maison et de son cœur. Cette belle âme a choisi de s’occuper de Buttons durant ses années d’or, et de lui offrir la fin de vie qu’elle mérite.

© @catladybrittany / TikTok (capture d'écran)

Un animal âgé, mais actif

Au lieu d’attendre dans la chatterie du refuge, l’animal est désormais comblé d’amour et profite de son petit confort. Une adoption magnifique, qui lui permet de vieillir sereinement !

Au sein de son nouveau nid douillet, Buttons s’est très vite sentie chez elle. De plus, elle s’est immédiatement liée d’amitié avec les chiens de @catladybrittany. Grâce à cette belle action, la boule de poils grisonnante semble même avoir retrouvé une seconde jeunesse. Non seulement elle adore jouer avec ses compagnons canins dans toute la maison, mais aussi se faufiler dans les placards ou sauter sur les comptoirs pour chiper de la nourriture !

« Je ne m’attendais pas à avoir une chatte âgée aussi active ! », a écrit sa bienfaitrice sur TikTok.

Une adoption inspirante

Sur le célèbre réseau social, l’adoptante de la chatte âgée a publié une vidéo émouvante, qui a fait fondre le cœur de nombreux internautes. On y voit Buttons campée sur sa sauveuse, en train de frotter son joli minois contre son visage. C’est comme si elle remerciait cette femme de lui avoir donné un foyer aimant pour ses derniers instants !

« Nous avons adopté une vieille chatte, ils nous ont dit qu’elle ne vivrait qu’un an maximum. 7 ans plus tard, elle est en pleine forme et toujours aussi impertinente », commente un utilisateur de TikTok.

« C’est mon rêve, un jour, quand je serai à la retraite, d’accueillir des chats âgés en fin de vie. J’aurai une maison avec un grand jardin et je serai là pour les tenir dans mes bras, pendant qu’ils passent de cette vie à la suivante », confie un autre.

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a été vue près de 400 000 fois et récolté plus de 85 000 mentions « j’aime ». Les images font chaud au cœur !