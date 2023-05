Une chatte choisit un lieu inattendu pour se cacher et laisse sa maîtresse sans nouvelles pendant 48 heures

Alors qu’elle s’en allait faire un don dans un refuge, Elaine a constaté la disparition de Lola : sa chatte âgée d’un an et non équipée d’une puce électronique. Mais où était-elle passée ? Ce n’est que 2 jours plus tard que l’Anglaise aura la réponse à sa question, et celle-ci l’a laissée sans voix…