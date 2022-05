Une chatte adopte un chaton orphelin bien plus petit que les siens (vidéo)

L’instinct maternel paraît ne pas avoir de limite pour cette belle chatte aux yeux bleus. Lorsque sa famille d’accueil lui a présenté un chaton nouveau-né abandonné par sa propre mère, elle n’a pas hésité une seconde avant de lui ouvrir grand les pattes.

Becca et Nathan, famille d’accueil du refuge Nashville Cat Rescue basé dans le Tennessee aux États-Unis, ont hébergé une chatte gestante nommée Fern en début d’année. 2 semaines plus tard, elle donnait naissance à 3 adorables chatons en parfaite santé. Le couple a tout de suite senti que la jeune demoiselle avait un cœur énorme et de l‘amour à revendre.

Lorsque l’association les a recontactés pour leur signaler qu’une chatonne d’à peine 2h venait d’être rejetée par sa mère, Becca et Nathan se sont dit qu’une adoption était envisageable. « La chatonne avait froid et criait famine quand elle est arrivée », a déclaré le couple à Love Meow.

En toute simplicité

Becca a alors placé délicatement la petite nommée Peep au milieu du reste de la portée. Fern l’a reniflée curieusement, mais l’a laissée prendre ses aises. La chatonne tigrée rousse n’a pas mis longtemps à se réchauffer et à trouver le chemin pour téter. En même temps, Fern a entrepris une toilette minutieuse de la nouvelle venue. « Du jour au lendemain, elle a pris 19 grammes et a gagné beaucoup de force pour un corps si minuscule », a ajouté Becca.

Les 4 chatons ont ainsi grandi en toute harmonie aux côtés de leur mère. Peep semble ne faire aucune distinction entre elle et ses frères plus âgés de 10 jours, se risquant dans les mêmes explorations. « Peep adore ses grands frères et s'est développée rapidement en essayant de les suivre. Elle a vite ouvert les yeux, appris à marcher et commencé à manger des aliments solides. Elle ne sait pas qu'elle est différente », ont assuré Nathan et Becca.

A lire aussi : Un chaton à 3 pattes et sa sœur livrés à eux-mêmes dans un jardin trouvent la clé du bonheur