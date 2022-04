Une chatte abandonnée trouve à temps un toit sécurisant au-dessus de sa tête pour donner naissance à ses chatons

Prise en charge par une association, une chatte ayant récemment mis bas était trop stressée pour s’occuper de ses petits. Les bénévoles ont su ce qu’il fallait faire pour l’aider à se ressaisir et élever ses chatons dans de bonnes conditions.

Sur le point de mettre bas, une chatte désespérée s’est présentée devant une maison dont les locataires lui sont venus en aide. Ils ont pris soin d’elle comme ils le pouvaient, puis en ont fait de même avec ses chatons lorsqu’elle a accouché. Ses bienfaiteurs étaient toutefois très inquiets en la voyant stressée et incapable d’allaiter sa progéniture, rapporte Love Meow.

L’association Jin's Bottle Babies, basée à Phoenix en Arizona, a alors été contactée. La fondatrice Shelbi Uyehara et son mari Brandon ont emmené la chatte et ses chatons chez eux, où ils leur ont aménagé un coin confortable et calme.



Les félins nouveau-nés ont été placés quelque temps en couveuse pour faire remonter leur température corporelle, trop basse. Ils ont ensuite été rendus à leur mère, encore terrifiée. Le couple s’est relayé pour nourrir les petits, puis la chatte s’est peu à peu détendue en comprenant qu’elle n’avait plus rien à craindre, ni pour elle ni pour sa portée.



Elle a fini par laisser ses chatons la téter. Shelbi et Brandon étaient soulagés, mais les 6 bébés n’étaient pas encore sortis d’affaire. Leur poids était insuffisant, certains pesant moins de 60 grammes. Malheureusement, l’un d’eux n’a pas survécu.



« Une super maman »

Les 5 autres ont été nommés Natasha, Shuri, Wanda, Pepper et Jubilee. Pour leur mère, c’est le nom de Marvel qui a été choisi. Elle a commencé à se montrer très affectueuse, ronronnant de plus en plus souvent et appréciant les caresses.

« C'est une super maman, dit Shelbi Uyehara. Elle ne se lève du nid que pour utiliser la litière ». Marvel lui fait confiance, mais « elle est toujours nerveuse quand [elle] emmène ses bébés pour les peser, poursuit la bénévole. Elle me suit et m’observe de près. »



Lorsqu’ils seront sevrés, la chatte sera stérilisée. Une fois ses petits suffisamment grands et autonomes, ils seront proposés à l’adoption. Marvel aussi.

