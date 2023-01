Une chatte a trouvé une manière originale de jouer avec sa maîtresse (vidéo)

Comme bon nombre de ses congénères, Luna prend plaisir à jouer avec le moindre objet qui lui passe sous la patte. Elle semble ressentir une certaine fascination pour les élastiques à cheveux (mais elle n’est pas la seule !) et elle compte bien le faire savoir à sa maîtresse, comme le rapporte le First Post.

Dernièrement, une vidéo publiée sur Instagram l’illustre dans ses grands talents de joueuse de « hockey de porte » (« door hockey »), et elle a été vue par plus de 625 000 internautes. Tous ont été absolument séduits par ses petites pattes qui dépassent de la porte ! En effet, Luna ne s’adonne à sa passion que lorsque sa maîtresse est enfermée dans les toilettes...

« Luna a gagné, bien sûr ! »

La petite sportive au poil long a fait craquer bon nombre d’utilisateurs du réseau social depuis le 3 décembre dernier. « On comprend mieux pourquoi les maîtres sont en retard au travail ! », « Votre chat est très intelligent », « Très bel esprit de compétition, Luna ! » a-t-on pu lire parmi les milliers de commentaires.

La féline ne connaît jamais l’ennui, et sa maman non plus. Sur le reste de leur page Instagram, on découvre beaucoup d’autres vidéos qui illustrent leur quotidien, rempli de moments tendres et chaleureux.

