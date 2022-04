La sévère discipline sportive imposée par un chat à son maître pendant qu'il réalise des pompes (vidéo)

Faire du sport s'avère bon pour la santé, mais il est parfois difficile de trouver la motivation. Aux États-Unis, un homme a trouvé le coach parfait : son petit chat !

Une vidéo adorable et pleine d'humour est devenue virale sur le site web communautaire Reddit. Publiée à la fin du mois de mars 2022, elle a reçu près de 32 000 votes positifs à ce jour. Mais que montre-t-elle de si extraordinaire ?

Un homme vêtu simplement d'un peignoir se filme dans sa chambre, alors qu'il est en train d'effectuer une série de pompes. Le personnage clé de ce clip n'est autre que son joli compagnon aux longues moustaches et aux pattes de velours. Assis sur le bord du lit, le tigré a endossé le rôle d'entraîneur et « surveille » de près son apprenti.

L'œil du chat !

Chaque fois que le sportif se relève, le félin lui donne un coup de patte comme pour l'encourager à continuer. Apparemment, cet animal aime la discipline ! Pendant que son propriétaire adoré réalise l'exercice sous son œil vigilant, nous pouvons entendre la musique Eye of the Tiger du groupe de rock Survivor. L'œuvre musicale est souvent associée au film Rocky III : L'œil du tigre, lequel met en vedette l'acteur américain Sylvester Stallone dans le rôle d'un boxeur.

A lire aussi : Une association fonde une maison de retraite pour accueillir des chats jusqu'à leur dernier souffle

Comme l'a fait remarquer Newsweek, dans un article paru le 1er avril 2022, des centaines d'internautes amusés ont déposé des commentaires. « Il regarde droit dans l'œil du tigre. Ça doit être de là qu'il tire sa motivation », a écrit une personne ; « Où puis-je adopter un chaton avec le même style ? Ainsi, je peux me débarrasser de mon abonnement à la salle de sport, ne plus jamais avoir à aller à la salle de sport et atteindre mes objectifs de fitness chez moi ! », a demandé un autre avec humour.

Il n'y a pas dire : en plus d'être une véritable source d'inspiration au quotidien, nos boules de poils bien-aimées se révèlent également une source de motivation !