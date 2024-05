Une chatonne à la tête penchée retrouvée en train de tourner en rond révèle ses épatantes qualités

Nikki Martinez, sauveteuse d’animaux bénévole, a sollicité l’aide de l’organisme Hearts Alive Village pour prendre en charge la chatonne Paisley. Cette jeune féline au pelage gris avait cruellement besoin de soins. Elle luttait depuis longtemps contre des problèmes de santé graves, mais n’a jamais perdu la volonté de s’en sortir.

Quand Nikki a récupéré Paisley, cette dernière pesait moins de 900 grammes. Elle était affamée et ses voies respiratoires supérieures étaient gravement affectées. Elle inclinait sa tête de manière incontrôlable, probablement à cause d’une infection selon le vétérinaire. Cela la faisait fréquemment tourner en rond.

Un rétablissement progressif

Nikki l’a d’abord nourrie pour l’aider à reprendre des forces. La chatonne était affamée et engloutissait tous les repas qu’elle recevait. Une fois le ventre plein, elle regardait sa bienfaitrice en miaulant pour recevoir des câlins. C’était une boule de poils très affectueuse malgré son début de vie compliqué. Elle a fini par retrouver son poids de forme après quelques semaines.

Son infection respiratoire a été stoppée et elle a reçu un traitement pour minimiser son inclinaison de la tête, bien que cette particularité ne l’empêchait pas de mener une vie normale : « L'inclinaison de la tête ne l'affecte en rien. Elle s'est améliorée et le médecin a dit qu’elle continuerait de se corriger avec le temps » partageait Nikki à Love Meow.

@myfosterkittens / Instagram

« Elle adore les chats, les chiens, les gens... tout le monde »

Au fil des jours, Paisley s’est remise sur pattes et n’avait plus à se soucier de sa santé. En revanche, ce qui n’avait jamais changé depuis son arrivée chez Nikki, c’était son incroyable personnalité. Elle était combative et ne se laissait jamais abattre : « C'était une petite fille forte et pleine d'énergie malgré sa maladie et sa maigreur » affirmait la sauveteuse.

Avec un tel tempérament, Paisley a conquis le cœur d’une femme qui a décidé de l’adopter. Elle a rejoint sa maison pour toujours et peut à présent profiter d’une belle vie.

