Elle cherchait un chien à adopter jusqu'à ce que le numéro de charme d'un chat errant lui fasse revoir ses plans (vidéo)

On appelle « système de distribution des chats » cette loi imaginaire très répandue sur les réseaux sociaux et qui régit les rencontres fortuites entre les félins des rues et leurs futurs maîtres.

Erica Cote, alias Erica Marie sur TikTok, en a récemment fait l’expérience, elle qui était surtout à la recherche d’un chien à adopter. La jeune femme, qui vit dans l’Etat du Texas (Etats-Unis) et fait ses études à l’université, n’avait pas du tout dans ses projets de devenir propriétaire d’un chat.

C’est pourtant bien ce qui est en passe de se produire, comme elle nous l’apprend dans une vidéo qu’elle a postée le 6 mai 2024 sur le réseau social et qui y totalise 1 million de vues à ce jour. Une publication que relaie Newsweek. La voici :

On y voit donc un chat errant à la robe gris et blanc, venant sa rencontre et se mettant tout de suite à se frotter contre elle, présentant sa tête et se couchant sur le flanc pour recevoir ses caresses. Le caractère amical et la douceur du matou a rapidement convaincu Erica Marie qu’ils étaient faits pour se rencontrer et pour faire un bon bout de chemin ensemble.

L’étudiante est tombée amoureuse de ce chat qu’elle ne connaissait que vaguement jusque-là. Il lui arrivait, en effet, de le croiser de temps en temps car il errait autour du campus depuis quelques années.



Erica Marie a d’ores et déjà pris sa décision ; le félin, qu’elle a appelé Thomas, sera son nouvel ami. Elle devra néanmoins se montrer patiente avant de l’adopter officiellement. « Il est très gentil, mais a besoin de quelques soins. Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'adopter / l’emmener à la maison, mais je le ferai d'ici la semaine prochaine ! », dit-elle à ce propos.

« Besoin d’un bon bain et de beaucoup d’amour »

Quelques jours plus tard, elle a partagé une autre vidéo en réponse à un internaute ayant fait remarquer en commentaire que Thomas avait « l’air d’avoir besoin d’un bon bain et de beaucoup d’amour ». Erica Marie est revenue voir le chat avec une amie alors qu’il se prélassait sur le toit d’une voiture.

Le quadrupède, heureux de la revoir, lui a ensuite à nouveau fait son petit numéro de charme en se roulant sur l’herbe pour réclamer sa dose de câlins. Il l’a même suivie sur quelques mètres, avant de la laisser s’éloigner. Erica Marie lui a toutefois promis qu’elle reviendrait, et ce sera pour l’emmener à la maison.