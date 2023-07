Une chatonne à l'apparence atypique attire les regards autant qu'elle conquiert les cœurs

Toast a récemment fait son arrivée dans les locaux de l’Angels Among Us Animal Rescue, un refuge basé dans le Tennessee (États-Unis). À l’époque, la féline avait été sauvée de la rue en compagnie de 15 autres chatons, puis elle a rejoint un foyer d’accueil.

La chatonne était en piteux état, se souvient Hannah Taff, sa mère d’accueil. « Ses yeux étaient presque complètement recouverts de croûtes et elle était la plus petite de tous, a-t-elle déclaré à The Dodo. Elle pouvait à peine marcher. »

Hannah Taff

Une évolution étrange

Au fil du temps, Toast a commencé à guérir et à grandir à pas de géant, mais quelque chose d’étrange s’est produit. Plus elle guérissait, plus elle avait l’air… bizarre !

Tous les autres chatons avec lesquels elle avait été sauvée ressemblaient à des chatons normaux. Toast aussi, au début. Puis, sans crier gare, sa fourrure est devenue absolument sauvage !

Hannah Taff

Pour une raison que sa mère d’accueil ignore, Toast a toujours l’air de se réveiller d’une très longue sieste… Peu importe le nombre de fois où elle est toilettée, elle a toujours l’air ébouriffée. Une apparence qui déconcerte tous ceux qui la croisent.

Une chatte unique en son genre

« Elle prend un bain et elle est brossée tous les jours. Beaucoup de gens pensent qu’elle a juste besoin d’un bain pour retrouver un look normal, mais non, elle est tout simplement unique en son genre », explique Hannah.

Heureusement, Toast n'a pas semblé remarquer qu'elle était un peu différente de ses congénères. Même si les gens sont perturbés par son apparence, elle conquiert leurs cœurs en un rien de temps !

Hannah Taff

« Ils disent presque toujours : "Elle est tellement laide qu'elle en est mignonne", ce qui est vrai, confie Hannah, mais ils tombent tous amoureux d'elle en raison de sa formidable personnalité. »

Toast a quelques problèmes oculaires que sa mère d'accueil s’efforce de résoudre, mais cela ne l’empêche pas d’être une jeune chatonne bavarde et insouciante. Elle a toujours l’air endormie, c’est vrai, mais elle a pourtant de l’énergie à revendre !