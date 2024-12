Une chaîne de solidarité se met en place pour reloger des chatons dont le refuge a été endommagé par une tempête

26 chats ont été accueillis au refuge de Fort Collins, dans le Colorado (États-Unis), après la destruction de leur chatterie en Caroline du Nord. Grâce à leurs sauveteurs, ils peuvent de nouveau aspirer à trouver une famille et à mener un quotidien plus paisible dans un environnement chaleureux.

Avant d’être transportés dans un autre État, les félins vivaient dans un centre de sauvetage d'Asheville. Ils avaient été sauvés par les membres de l’association Mountain Pet Rescue, qui aspiraient à leur offrir une meilleure vie. Malheureusement, ceux-ci n’ont eu aucun contrôle sur les événements qui ont suivi.

Des victimes collatérales

L’ouragan Hélène est venu frapper la ville de plein fouet, détruisant une bonne partie de ses infrastructures. Le refuge s'est retrouvé sous l'eau et Erica Paschold, fondatrice de l’organisme, a dû trouver des solutions pour continuer à s’occuper de ses pensionnaires malgré les conditions : « Il est devenu évident que personne dans notre communauté n'était en mesure d'adopter un animal... ou même de le recevoir en famille d'accueil », déclarait-elle, relayée par Coloradoan.

Toutefois, il fallait reloger les animaux, d’autant plus qu’il n’y avait plus d’électricité sur place. Erica a alors contacté les refuges d’États voisins pour fournir un toit à ses protégés. Molly Obert, qui travaille pour le centre Until They're Home de Fort Collins, lui a prêté main forte. Il fallait cependant trouver un bénévole qui accepterait de faire le trajet pour transporter les boules de poils.

Une aide inespérée

Les femmes ont posté des messages sur les réseaux sociaux dans l’espoir de trouver cette personne et ont finalement obtenu une réponse de la part d’une dame au grand cœur. Laquelle a décidé de conduire les chats vers leur destination. Grâce à son dévouement et à celui des sauveteuses, 26 chats ont pu être sauvés. La plupart ont déjà trouvé leur famille pour la vie.

Les autres attendent patiemment leur tour entre les bonnes mains de leurs bienfaiteurs : « C’était vraiment agréable de pouvoir aider les personnes en crise et de faire ce que nous faisons toujours, c’est-à-dire aider à trouver un foyer pour les animaux » affirmait Molly Obert.