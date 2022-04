Une boîte en carton se dirige vers une machine de broyage, mais un employé se rend compte in extremis qu'elle renferme un chaton

Un homme travaillant dans un centre de recyclage des déchets a fait une découverte choquante, celle d’un chaton placé dans un carton qui s’acheminait vers une machine de broyage. Le petit félin a été sauvé in extremis, soigné, nourri et a bien grandi depuis.

Une association cherche une famille aimante pour un chaton miraculé 4 mois après avoir échappé au pire de justesse, rapportait Chronicle Live le jeudi 31 mars.

En décembre dernier, Jason Henderson était sur son lieu de travail, le centre de recyclage Remondis à Bedlington (nord de l’Angleterre), quand il a entendu des pleurs. Intrigué, il s’est aperçu qu’ils provenaient d’une boîte en carton qui était sur le point de passer à la broyeuse. L’homme s’en est tout de suite saisi et l’a ouverte, pour découvrir qu’à l’intérieur se trouvait un minuscule chaton.



Jason Henderson l’a aussitôt emmené chez sa tante Nicola, une amoureuse des chats qui savait ce qu’il fallait faire dans ce genre de situation. Tous 2 étaient sous le choc, mais soulagés que l’animal ait été retrouvé à temps pour le sauver.

« Il était très jeune. Ses yeux n’étaient pas encore ouverts. Je l’ai instinctivement mis contre ma poitrine pour le réchauffer », raconte Nicola à Chronicle Live. Elle a contacté la branche locale de l’association Cats Protection, qui a immédiatement envoyé une bénévole.

Les premières semaines ont été difficiles

« Nous ne savons pas comment il s'est retrouvé au centre de recyclage, s'il y a été placé par sa mère ou s'il a été jeté », dit la tante, ajoutant préférer ne pas imaginer « ce qui aurait pu se passer si Jason ne l'avait pas entendu. »

20 minutes plus tard, Sascha Dean, de Cats Protection East Northumberland, est arrivée et a pris le chaton en charge. Elle l’a emmené chez le vétérinaire, avant de l’accueillir chez elle pour en prendre soin et le nourrir.



Appelé Womble, la survie du petit chat était loin d’être acquise durant la période initiale, comme l’explique Sascha Dean : « Les premières semaines ont été très inquiétantes pour tous les bénévoles ici, et nous ne savions pas si Womble s'en sortirait. »

« Un chaton en bonne santé et espiègle »

Puis les choses ont pris une bien meilleure tournure. « Heureusement, il est devenu plus fort. […] Il est maintenant devenu un chaton de 15 semaines en bonne santé mais espiègle », poursuit la bénévole.

Womble est à présent prêt pour l’adoption. Cats Protection espère pouvoir lui trouver une famille aimante rapidement. Le chaton aura besoin d’un propriétaire expérimenté et capable de canaliser sa fougue, due en grande partie au fait qu’il avait été privé trop tôt de sa mère et du reste de sa portée. Un foyer de préférence sans enfant ni autre animal de compagnie.