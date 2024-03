Une bienfaitrice contrainte de se séparer d’un chaton malade comprend qu’il a été victime d’une erreur de diagnostic qui pourrait changer leur destin

La douce Biscuit a trouvé du réconfort dans les bras de Maci Raney, Texane au grand cœur originaire de Wolfe City (États-Unis). La femme a pris soin d’elle et lui a apporté toute l’affection dont elle avait besoin. Cependant, l’histoire des 2 amies a failli prendre une sombre tournure quelque temps après le sauvetage après une erreur de diagnostic.

Biscuit avait pourtant enfin trouvé sa perle rare. On peut même dire, à raison, qu’elle a choisi son humaine le jour de leur rencontre. La chatonne était tapie derrière un buisson lorsque Maci l’a interpellée. Elle est alors sortie sans crainte, heureuse que quelqu’un lui prête attention : « Je l'ai appelée et elle a immédiatement couru vers moi [...] Je ne sais pas si l'univers lui a dit que j'étais là pour la sauver » témoignait la sauveteuse, relayée par The Dodo.

@m_raney I still cant believe the cat distribution system chose me. ???????? ? The Journey - Sol Rising

Une sombre nouvelle

Après s’être assurée qu’aucune mère chatte ne se trouvait dans les alentours, Maci a emmené la petite dans la caravane où elle vivait pour prendre soin d’elle et l’a nommée Biscuit : « Elle était couverte de puces, les yeux embrumés, elle avait de la terre dans les poils et nous soupçonnions la présence de ténias, ce qui a été confirmé plus tard » déclarait-elle. En attendant qu’un vétérinaire puisse la recevoir, elle a soigné la chatonne en lui donnant des bains et en lui désinfectant les yeux.

Maci était heureuse de voir le chaton en forme, mais a vite déchanté une fois le rendez-vous avec le vétérinaire arrivé. Après avoir réalisé une batterie d’examens sur la féline, celui-ci a annoncé que Biscuit était positive au virus leucémogène félin ou leucémie féline (FeLV). C’est une maladie grave et contagieuse qui entraîne souvent le décès de l’animal.

@m_raney / TikTok

Un ascenseur émotionnel

Maci a dû encaisser ce diagnostic, puis a compris qu’elle devait se séparer de Biscuit. En effet, vivant dans un petit espace avec d’autres chats, il était impossible pour elle d’isoler le chaton. Et même si ses chats étaient vaccinés contre la maladie, elle ne souhaitait pas prendre le risque de les y exposer. Elle a donc recherché des associations qui accepteraient de prendre en charge Biscuit.

Parallèlement, elle s'est renseignée sur la maladie de cette dernière et a découvert qu'il existait de nombreux faux positifs lors du diagnostic. Elle s'est donc accrochée à l'idée que les résultats du test de Biscuit pouvaient être erronés et lui en a fait passer d'autres. Maci a bien fait d’écouter son instinct, car la boule de poils n’était en réalité pas malade ! Elle l’a donc officiellement adoptée et lui a offert une vie magnifique. La chatonne s'est métamorphosée depuis.

@m_raney / TikTok