Une bénévole saute sur son kayak pour sauver un chat piégé par les inondations

L’Etat de Victoria, dans le sud-est de l’Australie, a connu d’importantes inondations à la mi-octobre. C’est dans ce contexte qu’un chat bloqué chez lui sans personne pour lui venir en aide a été sauvé par une bénévole, rapportait Sherpparton News.

Durant la nuit du dimanche 16 octobre, Trisha Ford avait lancé un appel à l’aide sur Facebook, car le chat de l’un de ses locataires dans la ville de Mooroopna était en danger.

Trisha Ford y possède plusieurs logements qu’elle loue à des personnes en situation de handicap. Le maître du chat en question avait dû quitter son domicile dans la précipitation et la confusion, après que l’ordre d’évacuation avait été donné par les autorités. Il n’avait pas pu emmener le félin à la robe rousse.

La maison était cernée de toutes parts par les eaux, et l’animal ne pouvait aller nulle part. Cela faisait 3 jours qu’il en était prisonnier.

Une habitante du nom de Jenny Vickery a vu le post et s’est portée volontaire pour secourir le chat. Elle a pris son kayak et a ramé pour se rapprocher de la maison, puis a été aidée par d’autres résidents dont le conducteur d’un 4x4, qui lui a facilité l’accès à sa destination. Elle est entrée et a rapidement « trouvé le pauvre chat terrifié et affamé ».



Sherpparton News

La jeune femme l’a placé dans une caisse de transport, puis l’a mis en sécurité et lui a donné à manger.



Sherpparton News

Une amoureuses des animaux qui en avait déjà sauvé d’autres

Trisha Ford a appelé le propriétaire du quadrupède, qui était chez sa mère. Tous 2 ont pleuré de joie en apprenant que le chat était sain et sauf. L’autre bonne nouvelle est que la maison avait été épargnée par les flots.

Pour Jenny Vickery, porter secours à un animal en détresse est un acte totalement naturel. Amoureuse des animaux, elle est propriétaire de 2 chiens, 2 chats, un lapin et élève même des phasmes, ces insectes qui ressemblent à des feuilles d’arbres. Elle avait déjà réalisé des sauvetages animaliers par le passé et ne compte pas arrêter de le faire.