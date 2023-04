Une bénévole s’efforce de conquérir le cœur d’une chatte craintive, qui vient de mettre 7 chatons au monde

C’est à Brisbane, en Australie, que débutent les aventures de Phyllis. Cette chatte était en compagnie de ses 7 bébés lorsqu’elle est arrivée chez Jen, bénévole chez Best Friends Felines. La chatte prenait son rôle de maman très à cœur, se souvient sa bienfaitrice.

« Il n’y a aucun doute : Phyllis est une mère fabuleuse. Garder 7 petits chérubins nourris et propres est un job à plein temps ! Elle ne quitte son lit que quelques minutes pour manger et faire ses besoins, puis elle retourne immédiatement vers ses bébés », explique Jen à Love Meow.

Une chatte dévouée, mais craintive

En effet, Phyllis aimait la compagnie de ses chatons plus que tout au monde, mais il était difficile d’en dire de même pour celle des êtres humains. Les regards qu’elle leur lançait en disaient long sur sa méfiance. Jen a tout de suite su qu’elle ne gagnerait pas sa confiance en un jour, mais elle a savait au fond de son cœur qu’elle y parviendrait tôt ou tard.

La bonne samaritaine a donc fait tout son possible pour rendre leur séjour agréable. Elle leur a concocté une « pièce calme et confortable », et a su leur accorder l’intimité dont ils avaient besoin. Néanmoins, Jen avait toujours un œil sur la famille féline. Elle voulait notamment que la maman chat s’habitue à sa présence.

C’est lorsqu’elle a compris que Jen lui apportait énormément de soutien que Phyllis a commencé à baisser sa garde. « Elle ne se repose jamais. Elle a tellement de bébés qu’il y en a toujours au moins un qui est éveillé », raconte sa bienfaitrice. Soulagée par l’aide de Jen, Phyllis a peu à peu montré son côté affectueux.

En route vers un nouveau départ

La chatte a même remplacé ses sifflements par de doux ronronnements, et a redécouvert « le plaisir de jouer ». Phyllis a de nouveau pris goût aux bonheurs simples de la vie. Pendant ce temps, ses bébés ont gagné en indépendance et ont tour à tour rejoint leurs foyers adoptifs.

Malgré sa timidité, Phyllis a réussi à séduire une jeune femme au nom d’Amelia et a quitté la maison de Jen. Cette dernière lui a dédié un tendre au revoir sur les réseaux sociaux :

« Chère Phyllis, après avoir vu tes bébés grandir et être adoptés, tu t’es lentement habituée à ta nouvelle vie. Amelia est tombée amoureuse de toi, bien que tu sois un chat plus timide - souvent délaissé au profit des chatons joueurs et extravertis. Je sais, au fond de moi, que tu as tout ce qu’il faut pour devenir une chatte très affectueuse. Je t’envoie beaucoup d’amour et te souhaite une vie pleine de bonheur. »