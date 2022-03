Une bénévole et son mari unissent leurs forces pour soigner un chaton chétif né dans une maison en cours de rénovation

Michael est né dans une maison en cours de rénovation en Arizona (États-Unis). Abandonné par sa mère et seul survivant de sa portée, il s'est battu de toutes ses forces pour rester en vie avec l'aide d'un couple bienveillant.

3 chatons ont été découverts derrière les murs d'une maison en travaux. Leur mère y avait mis bas et n'est jamais revenue. Le propriétaire de la demeure a donc remis les nouveau-nés entre les mains bienveillantes de Danielle Chavez, fondatrice de l'association With Grace (Las vegas, Arizona).

© With Grace

La bonne âme les a accueillis chez elle et les a placés dans une couveuse, afin qu'ils restent au chaud. Malgré tous ses efforts, 2 minuscules boules de poils ont rejoint le ciel.

© With Grace

L'unique survivant, baptisé Michael, s'est accroché de toutes ses forces à la vie. Danielle et son mari ont travaillé en équipe pour soigner la créature chétive et répondre à tous ses besoins. « Je suis restée éveillée tard pour lui donner le biberon et mon époux s'est levé plus tôt pour le nourrir avant d'aller au travail », a expliqué la mère d'accueil à Lovemeow.

© With Grace

Un chaton adorable

Au fil des semaines, le chaton qui pesait à peine 60 grammes à son arrivée, a bien grandi. Très curieux, il a même commencé à explorer son nouvel environnement. L'adorable félin adore sa famille d'accueil, qu'il câline régulièrement et suit absolument partout. Il aime également passer du temps avec les autres chats du foyer, lesquels lui apprennent « l'étiquette » féline.

© With Grace

« Il est tellement adorable à regarder, a confié Danielle, il a de plus en plus confiance en lui. » À l'heure actuelle, Michael est âgé de 7 semaines. Lorsqu'il sera prêt, il sera proposé à l'adoption. Avec sa personnalité attachante, il trouvera certainement et rapidement la famille de ses rêves.

© With Grace