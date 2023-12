Une bénévole déterminée tente de gagner la confiance de chatons méfiants dont un à la santé très fragile

Une famille féline qui n’avait eu que très peu de contacts avec les humains avait besoin d’aide. Quand une bénévole est venue chercher la chatte et ses petits particulièrement craintifs, elle a compris qu’elle allait avoir fort à faire.

Un appel à l’aide lancé au sujet d’une chatte semi-sauvage et de ses 6 chatons est parvenu aux oreilles d’Emilie Rackovan. Mère d’accueil bénévole basée à Milwaukee, dans le Wisconsin (Etats-Unis), elle s’est rendue sur les lieux pour tenter de rassembler la petite famille et l’emmener chez elle.

Les petits chats, qui étaient déjà sevrés, et leur mère avaient trouvé refuge sous un porche. Ils n’avaient eu que peu d’interactions avec les humains et se méfiaient donc de ces derniers. La bénévole a déposé une boîte de sardines devant leur cachette. Seuls 3 d’entre eux en sont sortis pour manger, et Emilie Rackovan a pu les placer en sécurité dans une caisse de transport.



Après avoir attendu en vain que le reste de la portée « morde à l’appât », elle a décidé de partir pour revenir quelques heures plus tard. Entretemps, la mère a été prise en charge pour être stérilisée et prendre un nouveau départ.

A son retour, Emilie Rackovan a réussi à récupérer les 3 chatons restants. Elle pouvait enfin commencer à en prendre soin chez elle.



L’un d’eux, une femelle qu’elle a appelée Beatrice, était mal en point. La petite « était léthargique, ne bougeait pas et sa température était basse. Je l'ai mise directement dans ma couveuse », indique la bénévole à Love Meow. Emilie Rackovan devait s’assurer que sa glycémie et sa température corporelle remontent.



Retour en force pour Beatrice

Au bout de 6 heures de travail acharné, elle a réussi son pari. Beatrice s’est ressaisie et pouvait à nouveau tenir sur ses pattes.



Une fois rétablie, la jeune chatte est devenue très bavarde. Alors qu’elle était dans la couveuse, elle donnait des coups de patte sur la porte vitrée et rugissait de toutes ses forces. Enfin libérée, elle était ravie de retrouver ses frères et sœurs. Elle était 2 fois plus petite qu’eux, mais s’arrangeait pour que tout le monde remarque sa présence.

4 des chatons ont été adoptés. Il s’agit d’Herbert, Elmer, Myrtle et Phyllis. Gladys attend son tour, tout comme Beatrice qui doit encore grandir un peu.

