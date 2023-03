Ce chaton bavard croque la vie à pleines dents depuis qu’il a été sauvé de la rue

Ce chaton qui était maigre, sale, et en mauvaise santé est devenu un félin plein d’énergie et aventureux, avide de découvrir de nouvelles choses.

Les premières semaines de vie de Tank n’ont pas été les plus roses. Il errait seul dans les rues, à la recherche d’un peu de nourriture et d’abris pour se mettre en sécurité. Préoccupé par sa survie, il n’avait pas le temps de jouer et de découvrir le monde avec émerveillement, comme tous les chatons.

© phillykittylady_fosters / Instagram

Heureusement, une personne l’a découvert et déposé au refuge Charlie’s Army Animal Rescue. Il a alors pu intégrer le foyer d’Erica, une famille d’accueil. À partir de cet instant, il a pu retrouver l’insouciance propre aux chatons.

Le chaton est arrivé en mauvais état

Lorsque Tank a intégré la famille d’Erica, il était en bien mauvais état. Il était très amaigri, et son poil était crasseux. Il avait également des douleurs à l’estomac. Toutefois, alors même qu’il n’était pas encore lavé ni soigné, le chaton a commencé à exprimer son contentement d’être dans une maison.

© phillykittylady_fosters / Instagram

« Il était très bavard et tellement heureux d'être en sécurité à l’intérieur », a raconté Erica à Love Meow.

Au fil des jours, Tank retrouvait un comportement normal de chaton

Au bout de quelques jours, Tank a compris qu’il était réellement sauvé de la rue. Pouvoir manger à sa faim tous les jours le rendait très heureux. Il a également recouvré la santé. Au bout de 2 semaines, il a commencé à être véritablement insouciant et à avoir un comportement normal de chaton.

© phillykittylady_fosters / Instagram

C’était une véritable boule d’énergie, qui sautait sur tout ce qui bougeait, notamment les pieds de sa maman d’accueil. Erica a estimé qu’il était temps de lui présenter des compagnons de jeu, qui feraient également son éducation.

Tank a alors fait la connaissance de Sloane et de Forest, les chats résidents du foyer.

Des partenaires de jeu exemplaires

Tank était très heureux d’avoir enfin des compagnons avec qui lutter. Mais Sloane a su fixer des limites et lui apprendre à être un peu plus sage. Par exemple, lorsque le chaton attaquait son ainée, il finissait souvent coincé entre ses pattes avant, et toiletté à grands coups de langue.

« Tank adorait passer du temps avec eux et ils lui ont appris les bonnes manières », a expliqué Erica.

Un mois après son arrivée dans la famille d’accueil, Tank a reçu la plus belle des nouvelles. Une famille voulait l’adopter. Il a intégré son nouveau foyer, et s’est immédiatement entendu avec Jasper, son nouveau compagnon.

Le chaton est toujours aussi bavard et énergique, mais il sait aussi être calme. Il constitue un parfait duo avec Jasper, et une belle vie pleine d’aventures l’attend maintenant.