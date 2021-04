Une banque alimentaire paye les soins d'une chatte malade appartenant à une femme démunie

Au Canada, la propriétaire d’une chatte tombée malade n’avait pas de quoi la faire soigner. Elle a reçu l’aide d’une banque alimentaire, qui a rapidement arrangé la situation et permis à l’animal de recouvrer la santé.

Voir son animal de compagnie souffrir et ne pas pouvoir le faire soigner est une terrible épreuve qu’aucun propriétaire ne devrait avoir à vivre. C’est pourtant ce qu’a connu Jennifer Calhoun, mais elle a frappé à la bonne porte, comme le raconte Castanet.

La jeune femme vit à Kelowna, en Colombie-Britannique (Ouest du Canada), avec 2 adorables chats, dont une femelle à la robe grise appelée Lala.

Un soir, la chatte s’est mise à tousser, puis à avoir de l'écume à la bouche et cracher du sang. Extrêmement inquiète pour elle, la mère de famille voulait l’emmener chez un vétérinaire, mais l’heure tardive et le fait qu’elle ne disposait pas d’argent à ce moment-là l’en ont empêchée.

Jennifer Calhoun n’allait recevoir sa paie que le lendemain. Il lui fallait trouver une solution pour sauver la chatte entretemps. Cette dernière souffrait d’une bronchite et, sans traitement, elle risquait le pire.

« Ils nous ont soulagés et sauvé notre chatte »

Sa maîtresse a contacté Animal Food Bank, une banque alimentaire locale qui vient en aide aux propriétaires d’animaux en difficulté économique. Elle a demandé à l’organisation si elle pouvait faire quelque chose, le temps pour elle de percevoir son salaire.

A lire aussi : Secourus ensemble, ce Teckel ne quitte pas d'une semelle le chat paralysé avec qui il a créé un lien unique

On l’a orientée vers un cabinet vétérinaire. Elle y a emmené le félin qui a ainsi été traité et sauvé. Par la suite, quand Jennifer Calhoun a appelé pour régler les honoraires du spécialiste, on lui a expliqué que tout avait été payé par Animal Food Bank et qu’elle n’avait rien à débourser.

« Ce qu'ils ont fait, c'est nous soulager d’un énorme poids financier. Ils ont sauvé notre chatte », a-t-elle confié, reconnaissante, à Castanet.