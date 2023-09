Une association mobilise ses bénévoles pour retrouver un chat perdu de vue depuis un terrible incendie

En Islande, un incendie ayant ravagé une résidence n’a, fort heureusement, fait aucune victime parmi les nombreuses personnes qui y vivaient. Plusieurs de leurs chats étaient toutefois portés disparus, et une association s’est lancée à leur recherche. Koddi est l’un de ces félins.

Un chat a été retrouvé sain et sauf quelques jours après avoir disparu lors d’un incendie, rapportait The Reykjavik Grapevine.

De nombreuses familles ont perdu leurs logements à cause des feux s’étant rapidement propagés dans une résidence de Hafnarfjordur, près de la capitale islandaise Reykjavik, le dimanche 20 août.

S’il n’y avait aucune victime humaine ni même blessé à déplorer dans l’incendie de l’immeuble Hvaleyrarbraut 22, des chats sont restés introuvables depuis la catastrophe.

En luttant contre les flammes ce jour-là, les pompiers ont retrouvé et sauvé 2 de ces félins qui avaient trouvé refuge sur le toit. 4 de leurs congénères restaient à secourir.

L’association locale de protection animale Dyrfinna s’est donné pour mission de les localiser et les soigner pour les remettre à leurs familles. Pendant des jours et des nuits, les bénévoles ont ratissé la zone, munis de leurs lampes-torches et installant des cages-pièges aux endroits stratégiques.

« Soudain, nous avons vu un œil orange vif au-dessus des ruines brûlées et avons su que c'était le chat que nous recherchions », raconte Sandra Johannsdottir, consultante et membre de Dyrfinna, au média islandais Visir. Le minet en question est Koddi.



Visir

« En sécurité et en route pour le vétérinaire »

Les propriétaires du quadrupède à la robe roux et blanc n’osaient plus espérer le revoir vivant après un tel désastre, d’autant plus qu’il est un chat d’intérieur.

« L'étage où il vivait n'est plus là. Tout a été détruit. Il était sur le toit le plus proche de son appartement », précise Sandra Johannsdottir.

Pour la bénévole, c’est un véritable petit miracle que Koddi ait pu être retrouvé. Elle assure qu’il est « en sécurité et en route pour un examen vétérinaire ».

Sandra Johannsdottir et ses camarades de l’association Dyrfinna poursuivent leurs recherches dans l’espoir de récupérer 3 autres chats disparus. Ils s’appellent Stormie, Ogis et Saeti.

