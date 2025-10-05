Une amitié ayant mis 3 semaines à se former entre un chat errant et une âme bienveillante débouche sur une adoption émouvante (vidéo)

Parfois, les rencontres les plus improbables donnent naissance à de merveilleuses histoires d’amour et de confiance. C’est le cas d’Angie et de Mochi, une chatte tabby au passé difficile, qui a su, grâce à la patience et à la détermination de sa nouvelle amie, troquer la peur de l’abandon contre la chaleur d’un foyer aimant.

La meilleure amie d’Angie, alias “@angie_angelinaa” sur TikTok, est une adorable chatte à la robe tigrée répondant au nom de Mochi. Leur rencontre et la manière avec laquelle leurs liens se sont tissés sont particulièrement émouvantes. La jeune femme a déployé des trésors de patience et d’efforts pendant 3 longues semaines pour gagner sa confiance et changer son existence, la faisant passer de l’errance à la chaleur et l’amour d’un foyer.

Angie a raconté tout cela dans une vidéo postée le 15 septembre 2025 et relayée par Newsweek . Une séquence qui a généré des centaines de milliers de vues sur TikTok et que voici :

@angie_angelinaa I never thought I’d adopt an adult cat, but it’s truly been the best part of my year. Mochi, my heart is so full knowing you’re part of my life. #fyp #mamacita #catmom ? Outro - M83

“Je n'aurais jamais pensé adopter un chat adulte, mais ça a vraiment été la meilleure période de mon année. Mochi, ça me comble de savoir que tu fais partie de ma vie”, peut-on lire de la part d’Angie en légende de la vidéo.

On y voit d’abord la chatte en question, assise dehors sous la pluie et affamée. “Elle ne le sait pas encore, mais dans 3 semaines, elle aura un foyer aimant”, indique le texte incrusté.

La féline sautait d’un toit à l’autre, cherchant désespérément de quoi se nourrir. Sa bienfaitrice a grimpé à son tour pour lui servir son premier repas.

“Ma petite fille”

Le lendemain, elle a fait la même chose, mais la chatte avait encore trop peur pour s’approcher d’elle. Par la suite, Angie s’est mise à jouer les funambules, prenant de plus en plus de risques pour la nourrir.

Au fil des jours, Mochi a commencé à baisser sa garde. Elle ne fuyait plus désormais. Au bout de 3 semaines, elle s’est finalement laissé approcher.

Angie a pu l’emmener chez le vétérinaire. Elle a découvert que ses anciens propriétaires l’avaient abandonnée.

Mochi “se sent enfin en sécurité dans sa nouvelle maison”, se réjouit son adoptante. “Voici Mochi, ma petite fille”, conclut Angie.

@angie_angelinaa / TikTok