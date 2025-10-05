Une amitié ayant mis 3 semaines à se former entre un chat errant et une âme bienveillante débouche sur une adoption émouvante (vidéo)
Parfois, les rencontres les plus improbables donnent naissance à de merveilleuses histoires d’amour et de confiance. C’est le cas d’Angie et de Mochi, une chatte tabby au passé difficile, qui a su, grâce à la patience et à la détermination de sa nouvelle amie, troquer la peur de l’abandon contre la chaleur d’un foyer aimant.
La meilleure amie d’Angie, alias “@angie_angelinaa” sur TikTok, est une adorable chatte à la robe tigrée répondant au nom de Mochi. Leur rencontre et la manière avec laquelle leurs liens se sont tissés sont particulièrement émouvantes. La jeune femme a déployé des trésors de patience et d’efforts pendant 3 longues semaines pour gagner sa confiance et changer son existence, la faisant passer de l’errance à la chaleur et l’amour d’un foyer.
Angie a raconté tout cela dans une vidéo postée le 15 septembre 2025 et relayée par Newsweek. Une séquence qui a généré des centaines de milliers de vues sur TikTok et que voici :
@angie_angelinaa
I never thought I’d adopt an adult cat, but it’s truly been the best part of my year. Mochi, my heart is so full knowing you’re part of my life. #fyp #mamacita #catmom? Outro - M83
“Je n'aurais jamais pensé adopter un chat adulte, mais ça a vraiment été la meilleure période de mon année. Mochi, ça me comble de savoir que tu fais partie de ma vie”, peut-on lire de la part d’Angie en légende de la vidéo.
On y voit d’abord la chatte en question, assise dehors sous la pluie et affamée. “Elle ne le sait pas encore, mais dans 3 semaines, elle aura un foyer aimant”, indique le texte incrusté.
La féline sautait d’un toit à l’autre, cherchant désespérément de quoi se nourrir. Sa bienfaitrice a grimpé à son tour pour lui servir son premier repas.
“Ma petite fille”
Le lendemain, elle a fait la même chose, mais la chatte avait encore trop peur pour s’approcher d’elle. Par la suite, Angie s’est mise à jouer les funambules, prenant de plus en plus de risques pour la nourrir.
Au fil des jours, Mochi a commencé à baisser sa garde. Elle ne fuyait plus désormais. Au bout de 3 semaines, elle s’est finalement laissé approcher.
Angie a pu l’emmener chez le vétérinaire. Elle a découvert que ses anciens propriétaires l’avaient abandonnée.
Mochi “se sent enfin en sécurité dans sa nouvelle maison”, se réjouit son adoptante. “Voici Mochi, ma petite fille”, conclut Angie.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
