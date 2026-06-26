Un refuge débordé sauve une trentaine de chats abandonnés près des poubelles grâce à la générosité de sa communauté

En arrivant au refuge de Southern Pines (Mississippi, États-Unis), des employés ont découvert une pile de cages contenant une trentaine de chats et de chatons près des bennes à ordures. Grâce à la générosité du public et au soutien précieux de plusieurs familles d’accueil, l’organisation a pu prendre soin de ces petits félins abandonnés. Désormais entre de bonnes mains, ils savent qu’un avenir meilleur les attend.

C’était une journée caniculaire dans le Mississippi. En arrivant au refuge pour animaux de Southern Pines, les employés ont découvert un véritable chaos près des bennes à ordures. Plusieurs cages avaient été déposées avec une trentaine de chats et de chatons à l’intérieur, qui ne bénéficiaient d’aucune gamelle d’eau ni de nourriture.

Certains contenants étant endommagés, quelques félins ont réussi à s’échapper, mais les agents animaliers se sont mobilisés pour les attraper et les mettre en sécurité.

« Malgré le fait que nous fonctionnions avec une équipe très réduite le mercredi pour nettoyer et prendre soin de nos pensionnaires pendant notre fermeture au public, notre personnel est immédiatement passé en mode accueil d'urgence : trouver et attraper les chatons errants, les transférer dans des logements plus sûrs, commencer les examens médicaux, séparer les chatons vulnérables et préparer les plans de nourriture, d'eau et de traitement », écrit l’équipe du refuge sur Facebook.

« Ce sont de vrais amours »

Bien que le refuge soit déjà débordé, il n’a pas laissé tomber ces pauvres félins. Comme le rapporte The Dodo, il a lancé un appel à l’aide auprès de sa communauté, qui a répondu présente avec des dons et du matériel pour aider le personnel à prendre soin des animaux.

Plusieurs chattes et leurs chatons ont également trouvé des familles d’accueil. Aujourd’hui, ils peuvent se détendre dans des endroits sûrs et se portent bien. « Avec un peu de nourriture, un panier confortable et beaucoup de caresses sous le menton, la personnalité des chats adultes a vraiment commencé à se révéler, confie le refuge, ce sont de vrais amours. »

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© Southern Pines Animal Shelter / Facebook

Lorsque l’organisation a découvert ces 30 félins abandonnés, il craignait de ne pas avoir les ressources nécessaires pour s’en occuper. Mais grâce au bel élan de solidarité de sa communauté, il a pu mener à bien sa mission.

Désormais, tous les chats sont proposés à l'adoption. Certains d’entre eux ont même déjà trouvé des foyers aimants pour la vie !

L’info Woopets : comment aider les associations de protection animale ?

Si les dons financiers restent essentiels pour couvrir les frais vétérinaires, l'alimentation ou encore l'entretien des refuges, chacun peut agir selon ses moyens. Comment ? En devenant bénévole, en accueillant temporairement un animal en famille d'accueil, en parrainant un pensionnaire en attente d'adoption ou en offrant du matériel (couvertures, gamelles, laisses, jouets, nourriture…).

Si vous êtes présents sur les réseaux sociaux, vous pouvez également partager les annonces d’adoption pour booster la visibilité des animaux de refuge et augmenter leurs chances de trouver des adoptants. Enfin, vous pouvez agrandir votre petite famille en adoptant un pensionnaire de refuge adapté à votre mode de vie.

Quelle que soit votre implication, chaque petite action compte et contribue à améliorer le quotidien d’animaux victimes d’abandon ou de maltraitance !