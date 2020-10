Un quartier entier se réjouit des retrouvailles entre une famille et son chat perdu dans l'incendie qui a détruit leur foyer après un mois de recherches

Une chatte qui avait ses habitudes autour d’une station-service avait été perdue de vue après la destruction de l’établissement par les feux de forêt. Finalement, l’animal a été vu et même photographié récemment.

Les habitués de la station-service Cressman’s General Store, située à Shaver Lake en Californie, connaissent très bien « Momma Kitty ». C’est ainsi qu’ils surnomment affectueusement cette chatte décrite par les propriétaires des lieux comme une « survivante » et une « battante ». Elle passait ses journées autour du site depuis des années.

Malheureusement, la station-service n’a pas été épargnée par les feux de forêt survenus en septembre dernier. L’endroit a été totalement dévasté, comme le rapporte Fox26 News. Après le drame, les gens se demandaient où Momma Kitty pouvait bien se trouver et si elle avait survécu à l’incendie.

Ils en ont finalement eu la réponse hier mardi (6 octobre 2020). Sur sa page Facebook, la Cressman's General Store and Gas Station a, en effet, annoncé que la chatte était bel et bien en vie, bien qu’ « un petit peu énervée », photo à l’appui. Elle représente, d’après les propriétaires de la station-service, « la véritable définition de la persévérance ».

Ces derniers ont, par ailleurs, indiqué dans les commentaires de la publication qu’ils avaient essayé de la récupérer, mais que Momma Kitty prenait systématiquement la fuite et se cachait. Ils prennent soin de lui laisser régulièrement de l’eau et de la nourriture.

La station-service avait ouvert ses portes en 1904. Elle appartient à Ty et Tara Gillett depuis un peu plus d’un an. Ils ont annoncé qu’ils allaient la reconstruire et qu’une cagnotte était lancée pour les y aider.