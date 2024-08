Un policier sauve un chaton en détresse sur un pont en utilisant un seau et une corde

Les forces de l’ordre pensaient avoir affaire à une personne suicidaire, mais elles se sont vite aperçues qu’il n’en était rien. L’individu en question n’avait non seulement pas l’intention de mettre fin à sa vie, mais il tentait, en plus, d’en sauver une. Celle d’un chaton en l’occurrence.

Des policiers ont porté secours à un chaton en grande détresse sur un pont à Tempe, dans l’Etat de l’Arizona (Etats-Unis), rapportait The Dodo. Au cours de leur intervention, ils ont dû improviser et composer avec les moyens du bord.

La police de l’Etat de l’Arizona (Arizona Department of Public Safety) a été alertée au sujet d’un individu qui se tenait au bord d’un pont. Les témoins étaient persuadés qu’il était sur le point de mettre fin à ses jours en se jetant du haut de l’ouvrage.

Les policiers savaient donc qu’il y avait urgence et se sont rapidement rendus sur les lieux. Ils étaient prêts à intervenir pour empêcher la personne de passer à l’acte, mais à leur arrivée, ils se sont rendu compte qu’il ne s’agissait aucunement d’une tentative de suicide. Si l’intéressé était dans cette posture, c’était dans le but de secourir un chaton qui était coincé sur l’un des piliers du pont et risquait donc de tomber à tout moment.

Les agents ont commencé par arrêter le trafic routier autour de l’emplacement du jeune félin tabby, puis l’un d’eux a eu une idée lumineuse. Il s’est, en effet, saisi d’un seau et d’une corde apportés par un passant. Il a ensuite fait descendre le contenant jusque sous le chaton et attendu que ce dernier « morde à l’appât ». Le stratagème, quoique risqué, s’est avéré gagnant.



Arizona Department of Public Safety / Facebook

« Le chaton a sauté dans le seau la tête la première »

« Après quelques minutes passées à flairer la situation, le chaton a finalement sauté dans le seau la tête la première », indiquait ainsi la police de l’Etat de l’Arizona. Le policier et ses collègues se sont empressés de faire remonter le seau.

Le chaton était enfin hors de danger et son sauveur a aussitôt levé le poing pour célébrer sa victoire.



Arizona Department of Public Safety / Facebook

Ce n’est pas la seule bonne nouvelle pour le minet, puisque la personne ayant apporté le seau et la corde a décidé de l’adopter.

Voici la vidéo du sauvetage :