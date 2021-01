Un mois après avoir été retrouvé et sauvé de la boue et des ordures, découvrez la métamorphose de ce chat !

© Blessie Mae Ayalde

Découverte livrée à elle-même et couverte de saleté après le passage d’un typhon dévastateur, Alon est totalement méconnaissable aujourd’hui. Cette chatte a eu la chance d’être prise en charge par une jeune femme et son père qui l’avaient repérée au milieu des détritus.

En novembre 2020, un typhon s’était abattu sur les Philippines, occasionnant d’importants dommages matériels. Blessie Mae Ayalde et son père constataient des dégâts non loin de chez eux peu après le passage du cyclone, quand la jeune femme a repéré une jeune chatte au pelage entièrement gris.

Son corps était, en fait, recouvert de boue et d’une substance grasse, probablement de l’huile moteur. Le félin se tenait près des bambous et d’un tas de détritus charriés par les flots. Quand elle a appelé la chatte, cette dernière est venue vers elle en courant, raconte The Dodo.

Elle miaulait sans cesse et se frottait contre elle. Blessie Mae Ayalde voulait la ramener chez elle, mais elle était à vélo et ne pouvait la porter. Elle a dû rentrer à la maison en la laissant sur place. Cette nuit-là, elle n’a pu trouver le sommeil ; elle n’arrêtait pas de penser à cet animal.

Le lendemain matin, elle est revenue sur les lieux en apportant un sac pour la transporter. Elle y a retrouvé la chatte, mais elle lui semblait beaucoup moins en forme que la veille. Blessie Mae Ayalde l’a emmenée et l’a appelée Alon.

A la maison, elle l’a nettoyée, soignée et nourrie à la seringue. Peu à peu, la chatte a commencé à retrouver son entrain.

Sa métamorphose physique était spectaculaire. Blessie Mae Ayalde a découvert que l’épais film gris et gras recouvrant son corps cachait une magnifique robe ressemblant énormément à celle de son autre chat. Si bien d’ailleurs que ses parents les confondent souvent, ce qui ne manque pas de l’amuser.

Alon a désormais une famille qui l’aime et prend soin d’elle, loin du cauchemar qu’elle avait vécu à cause du typhon.