Un livreur découvre un mystérieux invité à l’arrière de son camion et modifie son itinéraire

Barry, livreur de colis, a commencé sa journée de façon habituelle jusqu'à ce qu'un miaulement provenant de l'arrière de son camion l'interpelle. Il a mis plusieurs minutes avant de comprendre qu'un félin avait pris place dans son véhicule et s'était retrouvé en mauvaise posture...

Barry sillonne l'Illinois (États-Unis) pour distribuer des colis dans le cadre de sa profession. Le chauffeur-livreur travaille généralement seul, mais une matinée enneigée, une petite boule de poils a décidé de l'accompagner.

Barry croise de nombreux animaux au cours de ses déplacements. Ceux-ci sont souvent curieux et viennent le saluer ou vont même jusqu'à grimper dans son camion pour renifler l'intérieur. Alors, quand l'homme a entendu un chat miauler à l'arrière de son véhicule, cela ne l'a pas tout de suite interpellé.

En réalité, il pensait que l'animal appartenait à l'un de ses clients et qu'il descendrait avant qui s'en aille, comme ils le font tous normalement : « Habituellement, ils s'enfuient une fois le camion démarré » a-t-il déclaré, relayé par Love Meow.

© Barry / Love Meow

Un appel à l'aide

Toutefois, quand il a redémarré, Barry a été surpris d'entendre à nouveau les miaulements venant de derrière. Cette fois, il était évident que quelque chose n'allait pas, donc il est descendu pour voir ce qu'il en était. Il a analysé sa remorque en long et en large, mais aucun chat ne semblait s'y trouver.

En tendant l'oreille, il a compris que les cris provenaient du sol et a réalisé que le félin était coincé dans la structure intérieure du poids lourd. Il était possible de le faire sortir en enlevant une trappe amovible. Barry s'est donc muni d'un tournevis emprunté à un client pour dévisser le plateau et sortir le quadrupède. Lequel était en mauvais état général, mais heureux d'avoir été secouru.

© Barry / Love Meow

Un homme bienveillant

Son bon Samaritain était allergique au chat, mais ne l'a pas abandonné pour autant. Au contraire, il l’a conduit chez le vétérinaire, partageant un bout de chemin avec lui : « Il m'a tenu compagnie [...] Il est resté sur un carton jusqu'à ce que nous atteignions le bureau du vétérinaire » témoignait-il.

Le rescapé, nommé Buddy, a été pris en charge par le refuge Friends Forever Humane Society. C'est le début d'une nouvelle aventure pour la boule de poils. Elle a eu beaucoup de chance de tomber sur une personne au grand cœur au cours de son chemin.

© Barry / Love Meow