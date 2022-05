Un livreur Amazon intervient lorsqu'il voit la voiture devant lui jeter un chat par la fenêtre

Emotion

Un Terre-Neuve noue une amitié indéfectible avec un chat et devient son « chien de soutien émotionnel » chez le vétérinaire (vidéo)

Belle et Bears ? Ce sont respectivement un chien et un chat, liés par une amitié sincère et profonde. Le canidé...

30/04/22 | Par J. Voisart