Un homme secoure un chaton affamé et transi de froid près d'un feu de camp. 3 semaines plus tard, il l'adopte !

Ayant sauvé un chaton errant qui luttait désespérément contre le froid et la faim, un homme a pu l’adopter quelques semaines plus tard. Il a expliqué pourquoi il avait dû attendre tout ce temps avant de devenir son propriétaire.

Un adorable chaton qui avait grand besoin d’aide l’a non seulement trouvée, mais a en plus désormais une maison et un humain qui l’aime. Un récit rapporté par Hindustan Times ce mercredi 15 décembre.

C’est un utilisateur du site web communautaire Reddit, se faisant appeler AwfulAtItAll, qui raconte la rencontre, le sauvetage et l’adoption dont il est l’auteur. Le mardi 14 décembre, il a annoncé, à travers une publication comportant plusieurs photos, avoir enfin pu adopter le petit félin 3 semaines après lui avoir porté secours.

Le chaton était mal en point, maigre et transi de froid. Il tentait de se réchauffer près d’un feu. « Aujourd’hui, je l’ai officiellement adopté », dit-il en légende de ce post qui totalise 97% d’upvotes et a suscité des centaines de commentaires.

Le chaton avait d’abord besoin de soins

Il l’a d’ailleurs lui-même commenté à plusieurs reprises pour apporter des précisions sur ce sauvetage. Il explique ainsi que, en raison de l’état de santé du chaton, il avait d’abord préféré l’emmener dans un refuge local pour qu’il puisse y recevoir les soins nécessaires et retrouver des forces. Il avait demandé à l’association de le prévenir dès que le jeune chat était disponible à l’adoption. C’est donc ce qui s’est passé.

Dans un autre commentaire, le jeune homme indique qu’il ne se considérait pas spécialement comme étant « une personne à chats » avant sa rencontre avec Malt – le nom qu’il a donné au chaton. On lui a justement demandé pourquoi il l’avait appelé ainsi, ce à quoi il a répondu qu’il l’avait découvert près de son lieu de travail, une brasserie en l’occurrence, et qu’il voulait choisir un nom en lien avec l’univers de la bière.