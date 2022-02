Un homme retrouve son chat alors qu'il le croyait disparu à jamais après l'incendie de sa maison

Le propriétaire de Merlin est soulagé. Ce chat a miraculeusement survécu à l’incendie qui a dévasté sa maison et de nombreuses autres tout autour. Malgré la perte de son domicile et de tout ce qu’il y avait à l’intérieur, l’homme est heureux du retour de son meilleur ami à ses côtés.

Dans l’Etat du Colorado (Ouest des Etats-Unis), on l’appelle désormais le « Marshall Fire ». Ce vaste incendie a détruit un millier d’habitations et de bâtiments aux abords de la Marshall Road et de l’autoroute 93, dans le comté de Boulder. L’origine du sinistre n’a pas encore été identifiée et le FBI travaille sur différentes pistes, dont celle d’un feu s’étant déclaré dans une ferme.



Au milieu de toute cette dévastation, un petit miracle a eu lieu durant la dernière semaine de 2021. Un chat qui avait disparu lors de l’incendie a refait surface peu après, alors que son propriétaire pensait ne plus le retrouver vivant. Un récit rapporté par KDVR.

Le jeudi 30 décembre, Camden Hall était au travail à Eldora, à une heure de route de chez lui à Superior, quand il a reçu des alertes sur son smartphone. Ces dernières l’informaient qu’un incendie venait d’éclater dans sa ville de résidence. Il a tout de suite pensé à son chat Merlin, qu’il avait laissé à la maison.



Retrouvé vivant à quelques pâtés de maisons de là

C’est ensuite le propriétaire de son logement qui l’a appelé pour lui annoncer une terrible nouvelle ; l’habitation était entièrement détruite. Camden Hall était désespérée en songeant au sort de Merlin. Il s’est mis à le chercher partout dans le quartier en grande partie carbonisé. Il a posté des annonces sur les réseaux sociaux en espérant que la chance tourne. C’est bien ce qui a eu lieu.

Une habitante du secteur, dont la maison était l’une des rares à avoir été épargnées, a entendu des miaulements devant chez elle. C’était Merlin.



Le chat et son maître, ému aux larmes, se sont retrouvés le jour-même à la clinique vétérinaire. Le félin souffre de brûlures au visage, mais il devrait s’en remettre. Une cagnotte a été mise en ligne afin d’aider Camden Hall à payer les frais vétérinaires.

