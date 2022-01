Un homme réconforte et veille sur un minuscule chaton doté d'une santé fragile jusqu'à ce qu'il se sente mieux

Sam est arrivée à Mini Cat Town, un refuge pour animaux situé à San Jose, en Californie (États-Unis), avec ses frères et sœurs. Les minuscules boules de poils étaient âgées de quelques jours seulement et réclamaient de nombreux soins.

Des orphelins âgés de 4 jours, découverts dans la rue, portant encore leur cordon ombilical, comptaient sur une famille d'accueil pour survivre. Laura Malone, directrice de Mini Cat Town, les a accueillis à bras ouverts.

La bonne âme les a nourris et s'est occupée d'eux 24 heures sur 24. Les chatons affichaient encore des paupières fermées, mais leur bienfaitrice a pu remarquer qu'ils étaient heureux de profiter d'un peu de chaleur et d'une bonne nourriture.

© Laura Malone

Au fil des semaines, les jeunes félins ont commencé à se développer et à voir leur santé s'améliorer. Hélas, on ne pouvait pas en dire autant de Sam...

© Laura Malone

Le chaton est tombé malade

Laura s'est aperçue que sa chétive protégée n'avait plus d'appétit et que son poids chutait. Son énergie la quittait... Le mari de Laura est donc entré en action. « Il n'aime rien de plus que réconforter les gens et les animaux quand ils se sentent mal, a expliqué la bénévole à Lovemeow, il a promis à Sam qu'il la câlinerait tout le temps, jusqu'à ce qu'elle se sente mieux. »

© Laura Malone

L'homme au grand cœur a installé l'avorton dans une couverture douillette et a veillé sur lui toute la nuit, tel un ange gardien. Ce dernier a assuré à Sam qu'elle était aimée, puis l'a regardée s'endormir au creux de ses ailes, tout en la caressant tendrement.

© Laura Malone

Ce contact apaisant a fait beaucoup de bien à la jeune chatte. Après de multiples visites chez le vétérinaire et un changement d'alimentation, Sam a recouvré des forces. Elle mangeait mieux et reprenait du poids : le chaton cheminait sur la voie de la guérison !

© Laura Malone

L'amour est plus fort que tout

Lorsque Sam s'est complètement rétablie et qu'elle a retrouvé l'époux de Laura, elle a sauté sur ses épaules. S'en sont suivis des câlins intenses. Son protecteur a passé du temps avec elle, afin de l'encourager. Sam n'a jamais manqué d'une once d'amour.

© Laura Malone

Elle s'est également montrée très active et enjouée en compagnie des autres chatons. Elle a tissé un lien très particulier avec sa sœur, Jo. Il était devenu clair que les 2 femelles ne pouvaient pas être séparées.

© Laura Malone

Lorsque le duo fut prêt, il a été adopté ! Une famille a ressenti un véritable coup de foudre en les voyant. « Nous avons perdu notre chatte au pelage gris et blanc bien-aimée, Bootsie. Le jour de son décès, j'ai découvert Sam et Jo (maintenant Bear et Bunny), a confié leur nouvelle propriétaire, elles ressemblaient exactement à notre bien-aimée Bootsie, et après beaucoup de larmes, nous avons su ce jour-là que nous devions avoir ces filles. »

© @theplantpets

Bear et Bunny se sont métamorphosées en chattes magnifiques. L'amour reçu quotidiennement y est certainement pour quelque chose...