Un homme horrifié après avoir découvert un chat enfermé dans une poubelle avec du poison pour les rats

Découvert par un passant, un chat placé dans une poubelle avec du poison pour rat est aujourd’hui hors de danger, mais les autorités essaient d’identifier l’auteur de cette acte ignoble. La RSPCA australienne, qui a pris l’animal en charge, mène aussi une enquête.

C’est une triste découverte qu’un dog walker a faite du côté de Henley Beach South, dans la banlieue d’Adelaïde en Australie-Méridionale. Il a, en effet, trouvé un chat enfermé dans une cage enveloppée dans un sac plastique et déposée au fond d’une poubelle, rapportait le Daily Mail le 9 avril dernier. Pire encore ; à côté du félin se trouvait de la nourriture sèche mélangée à du poison pour les rats.

Fort heureusement, le chat, un mâle de 2 ans à la robe noire, n’avait pas encore goûté au mélange. Sa survie relève du miracle, d’autant plus qu’il faisait 29°C ce jour-là.

Le promeneur de chiens l’a aussitôt emmené à la RSPCA d’Australie-Méridionale, qui l’a confié au refuge de Lonsdale. Enquêtrice au sein de l’association de protection animale, Emma Shepley explique que « si ce chat n’avait pas été retrouvé à ce moment-là, il aurait très probablement connu une mort lente et angoissante ».

Un acte cruel, passible de plusieurs années de prison de milliers d’euros d’amende

Elle et ses collègues sont choqués par la cruauté du traitement qui lui a été réservé. Emma Shepley ajoute que le chat est en surpoids et non pucé.

Un appel à témoins a été lancé dans l’espoir de mieux cerner les circonstances de cet abandon et d’en identifier l’auteur. L’enquêtrice de la RSPCA le décrit comme « l’un des actes de cruauté les plus effroyables » qu’elle ait eu à traiter.

Il est passible de 2 ans de prison et 20 000 dollars australiens d’amende (près de 13 000 euros). L’empoisonnement constitue un fait aggravant et la sanction peut alors être de 4 ans et 50 000 dollars (32 000 euros).