Une vidéo émouvante montre un chien tentant de se lier d'amitié avec une marionnette canine

C’est une vidéo des plus adorables que la propriétaire d’une chienne extrêmement amicale et curieuse a récemment partagée sur TikTok. On y voit le canidé s’approcher d’une marionnette pour tenter de faire connaissance avec elle et devenir son amie.

Postée sur le compte TikTok « @nanandthegoose » le lundi 1er mai et relayée par PetHelpful, la séquence a suscité des centaines de milliers de vues en quelques jours.

Le compte en question est consacré à Nan et Goose, 2 sœurs croisées Pitbulls. Leur maîtresse les avait adoptées ensemble 3 ans plus tôt, alors qu’elles avaient été abandonnées par leur ancien propriétaire. Elle avait vu une publication à leur sujet sur Instagram et avait d’abord proposé d’accueillir provisoirement l’une d’elles.

La jeune femme avait fini par les héberger toutes les 2, puis par les adopter définitivement. Son petit-ami n’était pas très enthousiaste au départ, mais il s’était très vite attaché à Nan et Goose. Ses appréhensions initiales s’étaient ainsi rapidement évaporées.

Revenons à notre vidéo touchante, dont la protagoniste est Nan. En promenade dans un parc de Los Angeles en Californie (Etats-Unis), elle a été interpellée par une marionnette aux traits canins et s’est empressée de la rejoindre.



@nanandthegoose / TikTok

« Taillée pour l’amitié »

Elle l’a reniflée et lui a adressé quelques doux coups de museau, pendant que la créature s’animait sous l’action du talentueux marionnettiste. Une scène qui a ému de nombreuses personnes, à commencer bien sûr par sa propriétaire. « Pourquoi le fait que ma chienne se lie d'amitié avec cette marionnette me fait-il pleurer ? », se demande-t-elle d’ailleurs dans la vidéo.

Les internautes y sont allés de leurs commentaires pour exprimer ce qu’ils ont ressenti en découvrant ces images. « Taillée pour l’amitié », a ainsi écrit Michele Koch. Flaming Priest s’est, quant à elle, dite incapable de « gérer un tel niveau de douceur ». Pour sa part, Naya a raconté que sa chienne était « amie avec la décoration d’Halloween en forme de loup-garou. Dès qu’elle voit une silhouette canine, elle décide que c’est un ami ».