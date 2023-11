Un homme entendant miauler est sous le choc en ouvrant une boîte censée contenir des vêtements et jetée aux ordures

Même si toutes sortes d’explications sont avancées par leurs auteurs, les abandons d’animaux sont des actes qu’il est extrêmement difficile de comprendre et d’accepter. C’est d’autant plus vrai lorsqu’ils sont commis de manière cruelle, comme cela a été le cas pour 4 chatons découverts dans une benne à ordures.

Noelle Blanchard est mère d’accueil bénévole pour chatons en difficulté. Une activité qu’elle exerce dans le cadre de son organisation Noelle's Foster Kittens, basée à Erie en Pennsylvanie (Etats-Unis).

Récemment, elle a été contactée par un homme qui était sous le choc après la découverte qu’il venait de faire. Cette personne était sur le point de jeter des ordures dans une benne quand de petits miaulements provenant de cette dernière l’avaient interpellé.



Ces cris de détresse étouffés émanaient d’une grande boîte en carton portant l’inscription « vêtements gratuits ». En l’ouvrant, il y a avait trouvé 4 chatons qui n’auraient pas survécu sans son intervention.

Le plus grand était âgé de 10 semaines environ. Les 3 autres étaient plus jeunes ; 5 semaines approximativement. Noelle Blanchard s’est rendue sur les lieux aussi vite qu’elle le pouvait. « J'ai reçu l'appel et je me suis précipitée pour les récupérer », raconte-t-elle, en effet, à The Dodo.



Les 4 petits félins étaient « affamés et déshydratés, et aussi pleins de puces, mais ils vont beaucoup mieux maintenant, précise la bénévole. Nous leur avons donné beaucoup de lait pour chatons, de la nourriture humide et un bain antiparasitaire. »

Les chatons sont entre de bonnes mains

A l’origine, la boîte était censée contenir les produits d’une célèbre chaîne de fast-food. C’est pourquoi Noelle Blanchard a décidé d’appeler les chatons Cheeseburger, French Fry, McNugget et Happy Meal.



Dans leur malheur, ces jeunes minets ont eu la chance d’avoir été retrouvés et sauvés à ce moment-là et pas plus tard. Qui sait ce qu’il en serait advenu si cet homme n’avait pas eu la présence d’esprit d’ouvrir le carton et d’informer Noelle's Foster Kittens de la situation.



Noelle Blanchard est aux petits soins avec ce quatuor de miraculés. Les chatons ont tout ce dont ils ont besoin pour s’épanouir, grandir et être heureux. Ils prennent du poids et des forces et pourront être proposés à l’adoption dans quelques semaines.

