2 chatons timides apprennent à avoir confiance en l'humain et se frayent ensemble un chemin vers le bonheur

Akela et Baloo, chatons femelles parmi ceux découverts dans la rue, avaient très peur des gens et comptaient l’un sur l’autre pour se rassurer. Après leur sauvetage, les 2 sœurs sont restées inséparables et ont appris à faire confiance aux humains.

Une famille de l’Ontario (Est du Canada) avait découvert une portée de 4 chatons particulièrement craintifs. Elle était constituée de 2 petits à la robe tabby et de leurs 2 sœurs au pelage noir, âgés de 6 à 7 semaines. Ils ont été confiés à Salty Animal Rescue, une association locale fondée par les sœurs Katelyn et Karly Saltarski.



Salty Animal Rescue / Instagram

Ces dernières ont soigné les jeunes chats et leur ont trouvé une famille d’accueil, tout en continuant de chercher leur mère. Elles l’ont finalement retrouvée le surlendemain. Les 5 félins étaient de nouveau réunis.

Une peur bleue des humains qu’elles sont surmontée ensemble

Les 2 femelles à la robe noire ont été appelées Akela et Baloo (surnommée Sassy Loo). Elles étaient toujours ensemble, blotties l’une contre l’autre en permanence. Elles avaient très peur des humains, alors que leurs frères s’enhardissaient au fil des jours.





Salty Animal Rescue / Instagram

« Elles n'ont eu aucun contact humain pendant les 6 premières semaines de leur vie. Akela et Sassy Loo étaient timides, mais prenaient de plus en plus confiance en eux chaque jour », indique l’association à Love Meow. Baloo semblait tout de même prendre de l’assurance, mais sa sœur Akela restait quelque peu timide.



Salty Animal Rescue / Instagram

Leur histoire a attiré l’attention de Candice, qui était à la recherche d’un chat pour tenir compagnie au sien ; Zeke, un an, se sentait seul. « J'ai remarqué qu'elles n'avaient pas été adoptées, et sans hésiter, j'ai rempli le formulaire de demande, raconte l’intéressée. Les 2 filles forment un duo soudé qui m'a marquée. L'amour qu'elles ont l'une pour l'autre est celui dont je voulais faire partie. J'ai toujours voulu des jumelles, et on dirait que je les ai. »



Salty Animal Rescue / Instagram

Les chatons ont désormais un grand frère

Les chatons s’appellent désormais Zoey et Zara. Elles sont restées inséparables, Zara se montrant très protectrice envers sa sœur. Elles ont eu le temps de se familiariser avec leur nouveau foyer, puis ont rencontré leur congénère Zeke. Avec celui-ci, l’entente a été instantanée.



Salty Animal Rescue / Instagram

Zeke est devenu leur grand frère pour former un merveilleux trio. Il les a aidées à sortir de leur réserve, à explorer leur environnement et à faire confiance aux humains.

Les frères tabbies de Zoey et Zara ont également été adoptés entretemps, alors que leur mère continue de se préparer pour sa nouvelle vie au sein de sa famille d’accueil.



Salty Animal Rescue / Instagram