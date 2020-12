Un garçon de 11 ans sauve un chat handicapé après un accident. Ému par son état, il finit par l'adopter !

© Karen Hall

En voyant un chat blessé au milieu de la route, un enfant et sa grand-mère ont décidé de s’arrêter pour lui venir en aide. Le garçon s’est rapidement attaché à l’animal accidenté. Si bien qu’il a demandé de ses nouvelles tous les jours pendant son hospitalisation dans une clinique vétérinaire.

Jayden Rattray, 11 ans, vit à Camden dans l’Etat de New York. Récemment, il accompagnait sa grand-mère, Karen Hall, en voiture, quand tous 2 ont été témoins d’un triste spectacle sur la route, non loin du bureau de poste local.

Au milieu de la chaussée se trouvait un chat qui venait visiblement d’être percuté par un véhicule. L’animal était sur le flanc et semblait grièvement blessé, comme le rapporte Rome Sentinel. Jayden est alors descendu pour voir le félin, puis l’a emmené sur le bord de la route afin d’éviter un nouvel accident.

La chatte – il s’agit effectivement d’une femelle – devait être prise en charge de toute urgence. Karen Hall a appelé plusieurs cabinets vétérinaires de la région. Finalement, elle a réussi à joindre la clinique pour animaux Clinton Pet Vet, qui lui a demandé de l’amener.

Pendant tout le trajet, le brave Jayden réconfortait la chatte et essayait de lui faire oublier un tant soit peu les terribles douleurs qui l’assaillaient. A la clinique vétérinaire, on a découvert qu’elle souffrait d’une fracture du bassin, d’une déchirure à la patte et d’une commotion cérébrale.

Durant le séjour à la Clinton Pet Vet de la chatte, que Jayden a nommée Lucky, le garçon a appelé tous les jours pour s’enquérir de son état de santé. Il s’était beaucoup attaché à elle et désirait qu’elle s’en remette plus que tout au monde.

Entretemps, lui, sa grand-mère et le personnel de la clinique vétérinaire se sont mis à la recherche de ses éventuels propriétaires. Ils avaient remarqué qu’on lui avait retiré ses griffes, d’où leur certitude qu’elle avait des maîtres. Malgré leurs efforts, ils n’ont rien trouvé dans ce sens.

Finalement, Jayden l’a adoptée. Lucky a pu découvrir sa nouvelle maison ce lundi (9 novembre 2020). Elle n’est pas encore tout à fait sortie d’affaire, puisqu’elle présente encore une infection au niveau de la patte, mais elle se sent beaucoup mieux quand elle est auprès de son sauveur.

Jayden, lui, demande aux gens d’assumer leurs responsabilités vis-à-vis des animaux et de leurs actes. « Si vous percutez un animal, ne poursuivez pas votre route. Aidez-le », a-t-il ainsi déclaré.