Un facteur repère des chats sur les toits d'une propriété. Il alerte une association qui découvre l'horreur

Une trentaine de chats ont été évacués d’une maison où ils vivaient dans des conditions déplorables. Les animaux ont été pris en charge par une association, qui a lancé un appel aux dons et est à la recherche de familles d’accueil et adoptives.

Alors qu’il faisait sa tournée, un facteur s’est inquiété en apercevant une dizaine de chats sur le toit d’une maison à Frenchtown, dans l’Etat du Michigan. Les félins lui semblaient négligés, et il a alors contacté une association locale pour lui en faire part.

L’organisation en question est Friends of Companion Animals. Sa fondatrice, Penny Bly, a confié à 13 ABC qu’elle n’avait jamais rien vu de pire : « Leur état était plutôt horrible ».

Au total, les bénévoles ont découvert et secouru 34 chats dans cette propriété. La plupart était couverts d’excréments et avaient besoin de soins en urgence.

2 parmi ces animaux souffraient, par ailleurs, de gelures, car la maison n’était pas chauffée. L’un d’eux a dû avoir la queue amputée après le sauvetage.

Les chats ont été soignés et certains adoptés, mais l’association a besoin de soutien

Tous les chats ont été soignés, vaccinés et testés par l’équipe de Friends of Companion Animals et les vétérinaires partenaires.

Le refuge est le seul à être exclusivement dédié aux chats dans le comté de Monroe. Il peut accueillir jusqu’à 120 animaux. Penny Bly a expliqué que l’organisation avait plus que jamais besoin de dons pour l’aider à prendre en charge ses nouveaux pensionnaires. Elle cherche également des accueillants et des adoptants. 2 des chats ont déjà trouvé des familles adoptives, a ajouté la fondatrice de Friends of Companion Animals.