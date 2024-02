Un enfant de 12 ans bouleversé en voyant un chat aveugle coincé dans la neige prend les choses en main

Le pauvre Oskar a été frappé de plein fouet par l’hiver glacial du Canada, qui a bien failli avoir sa peau. La boule de poils démunie se battait pour rester en vie, mais son corps commençait doucement à la lâcher. Par chance, des témoins, dont un jeune homme, se sont inquiétés en la découvrant ainsi et ont organisé son sauvetage.

La chaleur d’une maison, la douceur d’une couverture moelleuse, la nourriture abondante… Tant de choses dont profite Oskar désormais, mais auxquelles il n’avait jamais eu accès avant. Ce tabby roux a été retrouvé en grande souffrance dans la neige, luttant pour sa survie. Il a fini par rencontrer des bienfaiteurs sur son chemin pénible.

Le félin de 6 ans traînait ses pattes arrière dehors avec beaucoup de peine, car il souffrait d'une malformation. De plus, il était aveugle, donc seuls les sons et les odeurs lui permettaient de se retrouver, mentionnait Love Meow. Mais en réalité, il n’avait nulle part où aller. Des passants l’ont vu en difficulté et ont partagé son minois désemparé sur les réseaux sociaux pour demander de l’aide.

Chatons Orphelins Montréal / Facebook

Une grande mobilisation

Attristés par sa situation, plusieurs bons Samaritains sont allés sur les lieux afin de lui porter secours. Néanmoins, en arrivant sur place, ils ont constaté qu’il n’était plus là. C’est un garçon de 12 ans qui l’avait récupéré, ne supportant pas de le voir ainsi : « David est venu le chercher et l'a ramené chez ses parents. Le chat était épuisé, ne pouvait pas courir et bougeait lentement dans son état » témoignait Céline, membre de l’organisme Chatons Orphelins Montréal.

Cette dernière a été contactée par 2 bienfaitrices qui avaient pris le relais après David. En voyant l’état du félin, nommé Oskar par son jeune sauveteur, les femmes savaient qu’elles auraient besoin d’une aide supplémentaire. Chatons Orphelins Montréal disposaient des moyens nécessaires pour sa prise en charge, alors il a été transféré.

En voie vers la guérison

Oskar est très mal en point quand Céline l’a rencontré : « Quand il est venu nous voir, il n'allait pas bien. Il avait une forte fièvre, était déshydraté et ne pesait que 2,5 kg. Il luttait contre une grave infection » déclarait-elle. Il est entré aux urgences pour animaux où il a reçu des soins constants. Son état s’est amélioré après quelques jours de traitement, puis il a pu rejoindre une famille d’accueil pour sa convalescence.

Il s’est très bien adapté à son nouvel environnement : « Il se déplace si bien dans la maison que vous ne sauriez pas qu'il est aveugle ». C'est un gentil chat qui aime recevoir de l’attention et qui est affectueux. Il sera placé à l’adoption une fois rétabli.

A lire aussi : Une chatte errante s'invite chez des inconnus dans l'espoir de trouver un havre de paix (vidéo)

Chatons Orphelins Montréal / Facebook