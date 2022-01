Un couple sauvé par son chat d'une intoxication au monoxyde de carbone, le soir de Noël

Photo d'illustration

Le chat d’une famille de l’Allier a été héroïque durant la nuit de Noël, puisqu’il l’a tout bonnement sauvée d’une intoxication au monoxyde de carbone. Un récit raconté par la gendarmerie bourbonnaise sur les réseaux sociaux.

En réveillant son propriétaire, un chat a permis à toute sa famille d’échapper au pire de justesse, comme le rapportait France Bleu le mercredi 29 décembre. Un sauvetage qu’il a réalisé le soir de Noël.

Ce sont les gendarmes de l’Allier qui sont intervenus à ce moment-là et qui livrent ce récit incroyable sur leur page Facebook. Une publication empreinte d’humour et soulignant le rôle crucial du félin dans l’issue heureuse de cette mésaventure.

Ainsi, dans la nuit du 24 au 25 décembre, les militaires avaient été appelés par le mari à 01h45 du matin, après s’être rendu compte que sa femme avait perdu conscience. L’homme n’aurait pas pu s’en apercevoir à temps sans son chat.

Le mari réveillé par la quinte de toux de son chat

C’est, en effet, son animal de compagnie qui l’a réveillé en se mettant à tousser bruyamment à cause du monoxyde de carbone. Le gaz inodore et non moins toxique était à l’origine du malaise de l’épouse et menaçait toute la famille, qui a toutefois pu quitter rapidement les lieux grâce à l’alerte donnée par le brave chat.

Tous les occupants du domicile en question ont ensuite été transportés au centre hospitalier de Montluçon, par mesure de précaution. Ils sont tous indemnes, y compris la maîtresse du héros à 4 pattes.

A lire aussi : 5 chatons orphelins recueillis prêts à donner une tonne d'amour

« Les pompiers et les gendarmes ont de la concurrence ! Ce chat mériterait une belle médaille ! Nous l’en félicitons chat’leureusement ! », conclut le post de la gendarmerie de l’Allier au sujet de cette « belle histoire de Noël ».