Un couple en vacances rencontre une chatte amicale près du logement qu'il loue et s'attache à elle en un rien de temps

Le système universel de distribution de chats est imprévisible et porteur de merveilleuses histoires. Celle de Toothless, chatte découverte sous une maison de vacances, en est le parfait exemple.

Dani Klaric et son compagnon Bello habitent Miami, en Floride (Etats-Unis). Récemment, le couple s’était rendu dans l’Etat de la Géorgie pour passer ses vacances dans un petit chalet qu’il avait loué.

Le lendemain de leur arrivée, ils ont découvert une chatte errante réfugiée sous la terrasse. Elle était très amicale et affectueuse.



daniklaric / Instagram

Bello était aux anges, lui qui adore les chats. Le jeune homme et la féline sont vite devenus inséparables et ont passé énormément de temps ensemble pendant tout le reste du séjour.



daniklaric / Instagram

Il lui a acheté une caisse de transport et de la nourriture et changeait régulièrement son eau. Lui et Dani Klaric ont essayé à plusieurs reprises de l’attirer à l’intérieur pour la protéger du froid, mais elle cherchait systématiquement à ressortir.



daniklaric / Instagram

La veille de leur départ, Bello a passé une nuit blanche. Il n’arrêtait pas à penser au sort de la chatte et se disait qu’il ne pouvait pas partir sans elle. Le couple a contacté Nicole, la propriétaire du logement pour lui demander si elle connaissait la minette. Elle a répondu par la négative et s’est renseignée à son tour auprès des propriétaires des maisons voisines. Il a ainsi été confirmé qu’elle n’avait pas de famille.

Les tourtereaux ont décidé de l’emmener en Floride. Dani Klaric l’a enveloppée dans une couverture douillette et la chatte a passé la majeure partie du trajet endormie sur ses genoux.

« C'est un petit ange »

Ils étaient totalement sous le charme de cette créature à la douceur exceptionnelle, notamment de ses canines saillantes. C’est d’ailleurs ce qui les a amenés à l’appeler Toothless, en référence au personnage des films « Dragons ».



daniklaric / Instagram

Le couple est donc rentré à Miami. Le lendemain, Toothless a été examinée par un vétérinaire, qui a constaté qu’elle était en bonne santé. Elle avait simplement besoin d’être vermifugée et toilettée.

La chatte a passé sa première nuit dans sa nouvelle maison blottie contre Dani Klaric. « C'est un petit ange et je suis si heureuse qu'elle soit à nous », confie cette dernière.



daniklaric / Instagram

Elle a raconté cette belle histoire dans une vidéo Instagram relayée par PetHelpful et que voici :

