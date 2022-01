Un chaton trouvé seul dans un parc ne veut plus quitter les bras rassurants de ses bienfaiteurs

Découvert seul en pleine nature, un chaton a été pris en charge par une bénévole et sa famille. Elles l’ont aidé à surmonter une à une toutes les difficultés et à grandir dans les meilleures conditions, malgré l’absence de mère.

A Sydney, en Australie, un employé des parcs nationaux a été surpris de trouver un chaton seul au beau milieu de la nature. Il a eu beau chercher, il n’y avait ni chatte, ni le reste de la portée dans les parages. Le petit félin, âgé seulement de 3 semaines, venait sans doute d’y être abandonné et n’aurait pas pu survivre dans ces conditions. L’homme a aussitôt contacté l’association locale CatRescue 901 et sa co-directrice Jenny Storaker, rapporte Love Meow.

Cette dernière est ainsi devenue la mère d’accueil du chaton, qu’elle a appelé Gordon, et s’est immédiatement mise au travail. Avec l’aide de son mari, elle l’a nourri jour et nuit à la seringue, soigné, nettoyé et réconforté. Pour qu’il se sente moins seul, elle lui a donné une peluche à battements de cœur.





CatRescue_901 / Instagram

A mesure qu’il grandissait et gagnait des forces, Gordon révélait sa personnalité très affectueuse, attachante et enjouée. Il a pris l’habitude de s’endormir dans les bras du mari de Jenny Storaker. C’est d’ailleurs devenu son lieu préféré pour la sieste.



CatRescue_901 / Instagram

Le chaton miraculé grandit et apprend

Le chaton a appris à utiliser sa litière et à se nourrir seul dans sa petite gamelle. Bientôt, la bénévole pourra le présenter à Rita, une chatte du même âge, pour qu’ils puissent jouer ensemble et renforcer leur socialisation.



CatRescue_901 / Instagram

Entretemps, Gordon continue de découvrir le monde, d’apprendre et de gratifier sa famille d’accueil de ses doux ronronnements. Et lorsqu’il sera suffisamment grand, Jenny Storaker s’emploiera à lui trouver un foyer aimant pour toujours et qu’il saura combler de bonheur.

CatRescue_901 / Instagram