Un chaton sauvé à 2 jours de vie s’est battu pour la vie et a trouvé du réconfort auprès d’orphelins de son âge

Les chatons se sentent seuls et en danger lorsqu’ils sont orphelins. Colin n’avait que 2 jours quand il a été retrouvé à l’article de la mort. Sa force de vivre et la bienveillance de sa famille d’accueil lui ont permis de remonter la pente, mais il lui manquait toujours une compagnie féline pour s’épanouir.

La Ligue du bien-être animal d'Arlington (AWLA) s’est vue confier un chaton tout juste âgé de 2 jours. Il était resté un laps de temps important sans être alimenté et il fallait agir vite.

Une famille d’accueil l’a alors pris sous son aile et l’a nourri au biberon 24 heures sur 24. Les 15 premiers jours ont été déterminants. Par bonheur, Colin, de son petit nom, a fait preuve d’une résilience hors pair.

Quand ses yeux ont été ouverts, la solitude s'est faite plus difficile à supporter. « Il pleurait constamment et était très seul. Il avait besoin d'amis pour le réconforter et participer à sa socialisation », a déclaré Penny Richards, bénévole de l’AWLA, à Love Meow.



Penny Richards / Love Meow

Un déménagement auprès d’une fratrie de chatons

Penny Richards avait recueilli dans son foyer 4 bébés orphelins du même âge que Colin. Alimentés également au biberon, les petits félins se soutenaient les uns les autres.

Il a donc été décidé de leur présenter Colin. Celui-ci s’est instantanément dandiné vers ses nouveaux compagnons. « Il a commencé à les mordre pour jouer et a témoigné de sa joie de rencontrer des semblables », a partagé Penny.

Quant à Nadja, Nandor, Laszlo et Guillermo, ils l’ont accueilli à bras ouverts comme s’il avait toujours fait partie de la famille.

Depuis lors, Colin s’est métamorphosé en un jeune spécimen espiègle et épanouit. « Depuis, il s’amuse et les câline, et maintenant il ne pleure que lorsqu'il a faim », a confié Penny.

Les 5 félins en herbe s'exercent aux techniques d’attaque lors de séances de jeu endiablées puis se blottissent les uns contre les autres pour dormir durant de longues heures.

Dans quelque temps, la petite famille recomposée sera prête à partir pour de nouvelles aventures au sein de foyers aimants.

