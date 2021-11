Un chaton retrouvé abandonné à la naissance insiste pour avoir un compagnon et ne plus jamais être seul

Découvert sans sa mère et livré à lui-même, un chaton s’est accroché à la vie avec l’aide de sa famille d’accueil. Celle-ci lui a fait découvrir l’amour et accompagné sa transformation. A présent, il ne peut plus se passer de ceux qui l’entourent.

Patricia Lika est mère d’accueil bénévole pour chats en détresse à Las Vegas, dans le Nevada. Quand on l’a contactée au sujet de 2 chatons orphelins qui avaient besoin d’aide, elle n’a pas hésité à les prendre en charge, raconte Love Meow.

Les petits félins étaient désespérément seuls lorsqu’ils ont été découverts. Leur mère avait disparu. Dans ces conditions, il leur aurait été impossible de survivre. L’un a été appelé Alexander et l’autre Liam. Ce dernier n’a, hélas, pas survécu malgré les efforts de Patricia Lika pour le sauver. Il était trop faible et malade.

Alexander, lui, a eu plus de chance. Il s’est accroché à la vie de toutes ses forces, même si son frère lui manquait. Il a continué de se battre pour survivre et grandir.



Patricia Lika / Instagram

Au fil des jours, il a gagné du poids et sa santé s’est améliorée. La bénévole l’a nourri au biberon et passé beaucoup de temps avec lui, si bien qu’il s’est énormément attaché à elle. Depuis, il réclame sans cesse sa compagnie en l’implorant du regard et en miaulant.



Patricia Lika / Instagram

Un chaton accro aux autres

« Il me fait fondre avec cette façon qu’il a de me regarder », confie Patricia Lika, qui se dit « fière du chemin qu’il a parcouru ». Quand il la voit, il court pour la rejoindre et lui donner toute son affection. « Je n'avais jamais accueilli un chaton qui me faisait constamment des bisous. Il est un concentré d’amour », dit sa maman d’accueil.



Patricia Lika / Instagram

Alexander est également devenu ami avec le chien de Patricia Lika et des autres chats qu’elle accueille. Elle a du mal à l’imaginer au sein d’une famille sans animaux ; le jeune félin a vraiment besoin de la présence des autres pour être heureux.



Patricia Lika / Instagram

D’ailleurs, il est aujourd’hui prêt à être adopté et elle espère pouvoir lui trouver le foyer idéal, où il ne se sentira jamais seul.

Patricia Lika / Instagram