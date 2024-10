Un chaton né avec des pattes déformées essaie pour la première fois un appareil orthopédique personnalisé qui lui change la vie (vidéo)

La petite Athena avait bien mal commencé dans la vie. Abandonnée dès son plus jeune âge dans un refuge pour animaux à Atlanta, en Géorgie (États-Unis), la pauvre minette avait même été placée sur la liste d'euthanasie en raison de sa maladie congénitale. Heureusement, une femme au grand cœur a croisé sa route et lui a offert les meilleures chances possibles de vivre normalement.

Une maladie handicapante

Athena est née avec une hypoplasie radiale féline, une maladie congénitale rare qui provoque des anomalies osseuses au niveau de ses pattes avant.

« [Elle] avait été initialement abandonnée pour être euthanasiée à l'âge de quelques semaines seulement, mais elle a été sauvée par une société humanitaire locale, qui a publié ses photos en ligne. Il était très évident qu'elle avait de graves malformations aux pattes avant et, en tant qu'utilisateur de fauteuil roulant, je me suis immédiatement senti attachée à elle et j'ai su qu'elle devait être à moi. », a expliqué sa maîtresse, Maddison Russell, à Newsweek.

Celle-ci a également indiqué que la minette ne pouvait, au début, que se déplacer en glissant sur le sol, ce qui a entraîné des escarres et des problèmes de colonne vertébrale. Grâce à l’expertise d’un chirurgien orthopédiste vétérinaire et d'un spécialiste en rééducation, il a alors été décidé d’équiper la chatonne d’attelles orthopédiques sur mesure, fabriquées à partir de moulages de ses pattes.

Une belle victoire

Pour immortaliser ce grand moment, Maddison a filmé la petite chatte de 6 mois lorsqu’elle a fait ses premiers pas avec l'aide de son nouvel appareillage.

Dans une première publication, on voit qu’Athena est un peu hésitante, mais dans une seconde vidéo publiée une semaine plus tard, la minette avance déjà d’un pas beaucoup plus confiant. Grâce à ses attelles, elle peut désormais apprendre à marcher, à tourner et à garder l'équilibre sous le regard attentif de sa maîtresse dévouée.

Les appareils orthopédiques personnalisés d’Athena ont visiblement amélioré sa mobilité et sa qualité de vie, ce qui a réjoui Maddison, mais également les internautes. « Elle a encore un long chemin à parcourir, mais grâce à de nombreuses séances de physiothérapie, elle fait d'énormes progrès », a confié Maddison pleine d’espoir pour sa boule de poils.

« C'est un chat si spécial et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir partager son histoire avec d'autres. », a-t-elle ajouté. Il est certain que la jeune femme ne manquera pas de publier des mises à jour sur les prochaines victoires d’Athena !