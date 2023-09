Un chaton est victime d'une grave blessure à la patte lorsqu'il se faufile dans le moteur d'un camion de pompiers (vidéo)

Joel et Ellie n’ont pas vraiment démarré la vie de la bonne patte ! Âgés de moins d’un mois, ces 2 chatons ont été retrouvés dans le moteur d’un camion de pompiers… Les sauver ne fut pas une mince affaire, et Joel n'en est pas sorti indemne.

C’est dans un petit coin de Floride que commencent les histoires de Joel et Ellie, 2 adorables chatons confrontés à des débuts difficiles. Il y a quelques mois, ils ont été retrouvés dans la pompe à eau d’un camion de pompiers, et ont donné du fil à retordre à leurs sauveteurs.

Un chaton gravement blessé

À l’époque, Joel et Ellie n’étaient âgés que de 3 semaines. Personne n’a jamais su comment ces minuscules boules de poils se sont retrouvées là… Et le pauvre Joel en a été particulièrement affecté, comme le rapporte Cole & Marmelade.

En effet, sa patte gauche, gravement blessée, a nécessité des points de suture immédiats. Heureusement, le Dr Robinson (membre du Riverside Animal Hospital) a été réactif et lui a probablement sauvé la vie. Grâce à elle, Joel a rapidement retrouvé toute sa forme, comme si rien ne s’était passé !

Un fabuleux séjour en foyer d’accueil

Le petit félin a ensuite rejoint le foyer de Gretchen Byrne, mère d’accueil expérimentée, en compagnie de son adorable sœur, Ellie. Les 2 matous y ont rencontré d’autres chats, dont Pipo, le chat sénior de Gretchen, et y ont noué de belles amitiés.

Selon sa bienfaitrice, Ellie était la plus heureuse des félines ! Elle ne cessait d’amuser la galerie avec ses drôles de pitreries. Sa robe écaille de tortue n’a pas changé au fil des mois, et la rendait plus belle de jour en jour.

Une adoption parfaite

Joel et Ellie ont grandi à pas de géant, et ont fait des merveilles dans leur foyer d’accueil. Tout le monde espérait qu’ils resteraient ensemble pour toujours, et heureusement, c’est ce qui s’est passé ! Joel semble avoir tapé dans l’œil d’une femme faite pour lui…

« Leur nouvelle maman, qui travaille dans les soins de la main, est immédiatement tombée sous le charme de Joel après avoir entendu parler de son histoire. Elle a décidé que les 2 félins devaient être ensemble pour toujours. Félicitations, mes petites pommes de terre ! » a déclaré Gretchen Byrne sur les réseaux sociaux.

Maintenant, Joel et Ellie s’appellent Kona et Simba, et leurs aventures ne font que commencer ! « J’adore la façon dont ils se serrent dans les bras », a confié leur nouvelle maîtresse.