Un chaton errant en quête de nourriture fait irruption dans une maison et voit sa vie changer à jamais !

Buddy le chaton affamé avait frappé à la bonne porte. En s’introduisant dans le jardin de Danielle, sa vie a basculé. Sa vie d’errance venait de prendre fin pour une toute nouvelle, bien plus heureuse.

Un chaton de 8 mois errait dans l’un des quartiers de Las Vegas, cherchant désespérément de quoi apaiser sa faim. Le félin à la robe tuxedo s’est alors invité dans le jardin d’une maison et s’est mis à observer ses occupants, raconte Love Meow.

La propriétaire des lieux est Danielle, fondatrice de l’association de protection des chats With Grace. Après lui avoir donné à manger, elle s’est renseignée auprès de ses voisins pour voir s’il avait des maîtres, mais personne ne l’a reconnu.

Danielle et son équipe s’occupaient d’un groupe de chats errants dans le secteur, tous à la robe noir et blanc et stérilisés. Elle ne savait pas si celui-ci en faisait partie. Elle l’a alors emmené chez le vétérinaire pour le faire pucer, castrer et vacciner, avant de le réintroduire dans le groupe.

Elle ne pouvait pas l’accueillir à l’époque, car elle hébergeait déjà de nombreux chats en attendant de leur trouver des adoptants. Danielle continuait toutefois de le surveiller et de le nourrir. Tous les jours, le jeune chat, qu’elle a appelé Buddy, venait prendre son repas dans le jardin et passait un moment derrière la porte-fenêtre à regarder ses congénères, mais il n'osait pas en franchir le seuil pour entrer.

Pour le couple endeuillé, cet adorable chat leur était destiné

Des places se sont libérées chez la bénévole, mais Buddy ne se laissait pas « capturer » une nouvelle fois. Elle a alors décidé d’installer une cage-trappe. Le chat y a été pris et Danielle s’est employée à gagner sa confiance au fil des jours.

Buddy n’était pas habitué à la vie d’intérieur, mais avec du temps et de la patience, sa bienfaitrice a réussi à lui faire apprécier le confort et la chaleur de la maison.

Alors que Danielle était à la recherche d’une nouvelle famille pour lui, un couple a vu ses publications à son propos et est tombé sous son charme. Ryanne et Jake avaient récemment perdu leur chat Shadow et voulaient en accueillir un autre. Quand ils ont pu rencontrer Buddy, ils ont eu la confirmation qu’il leur était destiné.

Le jeune chat, qui s’appelle désormais Ziggy, a découvert sa nouvelle vie auprès d’eux. Il n’a jamais été aussi heureux de toute son existence.

