Un chaton émet des cris si puissants qu’il réussit à sauver la vie de son frère et la sienne

Si Burr n’avait pas eu une voix si puissante, elle et son frère ne seraient certainement plus de ce monde à cette heure.

C’est dans une réserve forestière située à Chicago (États-Unis) que Bug et Burr ont été découverts. Visiblement, leur maman était partie depuis un certain temps, laissant ces chatons de 3 semaines seuls, et elle n’était jamais revenue. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Toujours est-il que ses bébés n’avaient aucune chance de survie s’ils restaient seuls. Ils se sont tous deux époumonés, certainement pour appeler leur maman. Mais les cris de Burr, la petite femelle à la robe noire, ont été si puissants qu’ils ont traversé la forêt et été entendus par une oreille humaine.

© themarigoldkittencrew / Instagram

La personne ayant entendu ces miaulements désespérés est entrée dans la forêt, et a découvert 2 boules de poils affamées. Elle les a récupérées et conduites dans un refuge, qui les a confiées à Alyssa Masten, une famille d’accueil.

« Ils étaient couverts de sève d'arbre, de graines et de terre – une bonne indication que maman n'était pas là depuis un moment », a écrit Alyssa sur Instagram.

© themarigoldkittencrew / Instagram

Bug, le petit mâle, était très faible, comme le rapporte Cole & Marmalade. Il « était déshydraté et léthargique, mais après quelques soins, il a rapidement rebondi », a déclaré Alyssa. Burr était plus en forme. « Burr est une petite chose énergique, et ce sont certainement ses grands cris qui les ont sauvés ! »

© themarigoldkittencrew / Instagram

Selon les estimations d’Alyssa, ils étaient âgés de 3 semaines. « Ils n'ont pas encore de dents, mais je sens leurs petites incisives juste en dessous des gencives, donc je pense qu’ils ont environ 3 semaines », a-t-elle expliqué.

Une semaine après leur arrivée en famille d’accueil, les frère et sœur ont commencé leur sevrage et ont goûté à leurs premiers aliments pour chatons.

© themarigoldkittencrew / Instagram

Depuis, les deux bébés ont bien grandi. Ils apprennent à découvrir le monde et toutes ses merveilles. Ils s’amusent beaucoup ensemble, grimpent partout où ils le peuvent, se bagarrent de manière amicale, et ont très bien retenu comment réclamer à manger.

Ils sont aussi devenus très beaux, avec tous deux de magnifiques yeux bleus. Après la dure épreuve qu’ils ont traversée ensemble, souhaitons que ce duo reste uni et qu’une famille les adopte ensemble. Ils forment une véritable équipe.