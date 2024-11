Un chaton devenu orphelin à l'âge de 3 jours ne se sent plus jamais seul grâce à ses 2 nouveaux meilleurs amis

Button et Truffle ont été trouvés seuls dans la rue, alors qu’ils n’avaient que 3 semaines. Placés en famille d’accueil, ils ont fait la rencontre d’un autre chaton qu’ils considèrent aujourd’hui comme leur frère.

Button et Truffle, 2 chatons, ont été trouvés dehors sans leur mère à l'âge de 3 semaines. À la suite de leur sauvetage, ils ont été pris en charge par Angela, qui s’est constituée famille d’accueil.

Les premiers jours qui ont suivi leur arrivée ont été difficiles, rapporte Love Meow. Les jumeaux souffraient de problèmes d’estomac et avaient besoin d’un grand soutien. Leur bienfaitrice les a nourris au biberon et a veillé sur eux 24 heures sur 24. « Même s'ils ne se sentaient pas au mieux de leur forme, ils aimaient toujours ronronner et miauler dès qu'ils voyaient des gens », déclare Angela.

Grâce aux nombreux soins prodigués et au dévouement de leur mère d’accueil, les jeunes félins ont commencé à retrouver de l’énergie au bout d’une semaine.

© Angela

Des boules d’énergie

Au fil des semaines, les petites boules de poils sont devenues très joueuses et affectueuses. Elles ont suivi leur mère d’accueil absolument partout.

Un jour, Angela a appris l’histoire d’Abraxos, un chaton roux qui est devenu orphelin à l’âge de 3 jours. « À mesure qu’il grandissait, nous savions qu’il avait besoin d’amis de son âge avec qui jouer et qui pourraient lui apprendre les bons comportements », indique la bénévole.

© Angela

C’est ainsi qu’Abraxos a été présenté à Button et Truffle, qui avaient à peu près son âge à ce moment-là. Au début, le nouvel arrivant était un peu hésitant. « Il y a eu des feulements et des queues gonflées le premier soir », confie Angela.

Mais le lendemain, tout a changé…

© Angela

Un trio de choc

Les 3 félins ont commencé à jouer ensemble, comme s’ils avaient toujours été les meilleurs amis du monde ! Depuis, ils ne se sont plus jamais quittés.

Un matin, leur bienfaitrice les a trouvés confortablement installés les uns contre les autres dans une petite boîte. Une vue adorable qui a fait fondre son cœur !

© Angela

Désormais, Abraxos ne se sent plus seul. Il est heureux de faire partie d’une famille.

Grâce à cette belle rencontre, les chatons s’épanouissent et grandissent dans les meilleures conditions.

© Angela