Un chaton découvert lors d'un cambriolage fait une rencontre qui change sa vie parmi les opératrices d'appel d'urgence

La chance a souri à 2 reprises à une très jeune chatte qui se trouvait dans une propriété où une policière intervenait pour un cambriolage. La première en ayant été sauvée par les forces de l’ordre, la seconde en ayant tapé dans l’œil d’une opératrice. En très peu de temps, l’existence du chaton a pris une tournure inattendue et positive alors qu’elle avait très mal commencé.

Une jeune chatte a non seulement été secourue par une policière, mais elle a, en plus, été adoptée par l’une de ses collègues à l’issue de l’intervention, rapportait WOWK le jeudi 24 août.

Karly Eskew, adjointe du shérif du comté de Kanawha en Virginie-Occidentale (Etats-Unis), inspectait une maison où une entrée par effraction venait d’avoir lieu mercredi. La propriété en question est située à Cross Lanes, localité de la banlieue de Charleston.

Elle y a découvert un chaton femelle à la robe noire en grande détresse. Le petit animal était dans un triste état et avait, en plus, un cordon de chaussure attaché au cou. La shérif-adjointe Eskew s’est empressée de la libérer du lacet et de la mettre en sécurité à bord de son véhicule de patrouille.



Une fois l’intervention terminée et les constatations effectuées, la policière a contacté les refuges du secteur, mais tous étaient déjà saturés. Elle a alors décidé d’emmener la jeune chatte dans les locaux des forces de l’ordre et plus précisément ceux où sont traités les appels d’urgence.

Karly Eskew et les opératrices ont donné un bain au chaton, puis lui ont proposé une boîte de pâtée. Affamée, la petite féline ne s’est pas fait prier pour y plonger le museau. Ses bienfaitrices l’ont également enveloppée dans une couverture douillette pour la réchauffer et réconforter.

« L’amour au premier regard »

L’une de ces agentes chargées de recevoir et de répartir les appels d’urgence est tombée sous le charme du chaton. Elle n’a pas eu à réfléchir longtemps avant de prendre la décision de l’adopter.

La jeune femme s’appelle Tarayn Sears. Elle a donné des nouvelles de la chatte en commentant la publication Facebook de Metro 911 of Kanawha County relatant les faits. Elle y a ainsi indiqué que sa famille avait choisi de l’appeler Luna et que celle-ci est un « feu d’artifice quand elle n’est pas endormie ».

La propriétaire de Luna habite Nitro, ville voisine de celle où le chaton avait été découvert et sauvé.

Tarayn Sears ajoute qu’elle avait déjà eu un chat noir pendant son adolescence et qu’elle adorait. Avec Luna, « c’était l’amour au premier regard ».