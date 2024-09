Un chaton de 5 mois qui vivait seul dans les rochers au bord d'un lac trouve le foyer chaleureux de ses rêves (vidéo)

Dès que Karen Hendrickson a entendu parler d’un chaton errant au milieu des rochers à Bradford Beach (Milwaukee, États-Unis), elle n’a pas hésité un seul instant avant de voler à son secours. Grâce à ce sauvetage, le félin a pris un nouveau départ dans la vie et savoure désormais le bonheur de la vie de famille.

Au cours du mois de janvier, Karen Hendrickson a sauvé la vie d’un chaton femelle dans le Wisconsin. Le félin de 5 mois vivait au milieu des rochers près de l’eau, et affrontait les baisers glacés de l’hiver. Toutefois, le trappage n’a pas été facile…

En effet, Karen et d’autres sauveteurs ont essayé de l’attirer pendant des semaines, mais la jeune chatte errante refusait de bouger.

© Urban Cat Coalition

Malheureusement, les températures ont chuté, une couche de neige a recouvert le sol et les vagues du lac Michigan s’abattaient sur les côtes rocheuses. Les bons samaritains savaient qu’il était urgent de secourir l’animal.

« Les vagues commençaient vraiment à déferler… Si elle avait été mouillée, je ne pense pas qu’elle aurait survécu », confie la bénévole de l’Urban Cat Coalition à la rédaction de The Dodo.

Mission accomplie !

Karen a donc testé une nouvelle approche. « Je me suis dit que les chatons aimaient jouer, explique-t-elle, je n’avais pas de jouets sur moi, mais j’ai retiré le lacet de mes bottes et j’ai commencé à jouer avec elle sous les rochers. J’avais aussi un peu de jambon avec moi, et lui en ai donné un peu. »

Petit à petit, Karen a gagné la confiance de sa protégée. Lorsque le chaton s’est aventuré hors de son abri, elle a réussi à l’attraper. « J'étais tellement heureuse de l'avoir, parce que nous essayions depuis si longtemps », indique-t-elle.

© Urban Cat Coalition

À la suite du sauvetage, la boule de poils a été emmenée dans une clinique vétérinaire. Bien qu’elle ait vécu un certain temps dans le froid, elle était relativement en bonne santé.

Sur place, la petite chatte a bénéficié d'un traitement contre les puces et les vers. Elle a également reçu un nom : Ruby.

© Urban Cat Coalition

Une fin heureuse

Une fois mise en sécurité, Ruby a révélé sa belle personnalité.

« Elle adore attirer l’attention, indique sa bienfaitrice, elle court vers moi et est très bavarde. »

Quelques mois plus tard, la rescapée a obtenu son billet pour une nouvelle vie : un homme a décidé de l’adopter ! « Elle a un nouveau papa patient et un nouveau frère félin à commander, écrit l’équipe d’Urban Cat Coalition sur Facebook, nous ne pourrions pas être plus ravis de cette fin heureuse ! »

Désormais, Ruby n’aura plus jamais froid et se sentira aimée toute sa vie !

© Urban Cat Coalition