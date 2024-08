Un chaton de 2 semaines s'aventure courageusement hors d'un seau rempli d'eau de pluie et sauve ses compagnons de portée (vidéo)

Aslan a été nommé d’après le lion courageux et noble apparaissant dans Le Monde de Narnia. Le chaton, âgé de 2 semaines seulement, s’est aventuré seul dans une grange en miaulant de toutes ses forces lorsqu’il a croisé la propriétaire des lieux. Cette découverte a conduit la bonne samaritaine vers un seau contenant 3 autres jeunes félins et de l’eau de pluie.

Pour leur donner une chance de s’en sortir, la femme a contacté l’association Tiny Kittens Society, située à Langley. D’après un article paru sur le site web CTV News Vancouver, les bénévoles voulaient « rendre hommage » à cette petite boule de poils aventureuse « pour avoir sauvé sa famille ».

En partant à l’aventure hors du seau, Aslan a sauvé ses frères et sœurs

Shelly Roche, fondatrice de l’association, a confié n’avoir aucune idée de la façon dont Aslan a pu sortir du seau et se déplacer parmi les équipements agricoles présents dans la grange. « C’est assez incroyable », a-t-elle déclaré.

Le chaton à la robe noire a eu beaucoup de chance d’avoir survécu à ce voyage en solitaire, étant donné sa vulnérabilité. Non seulement Aslan était très jeune, mais il souffrait aussi d’hypothermie. Ses frères et sœurs se trouvaient dans une situation tout aussi désespérée. En plus d’avoir froid, les jeunes chats étaient « en hypoglycémie, émaciés et déshydratés ».

Depuis le sauvetage de ces « miraculés », les soigneurs font tout leur possible pour les aider et les maintenir en vie. Pour l’instant, les 4 membres de la portée se portent bien et se développent !

L’association Tiny Kittens Society publie régulièrement des vidéos de ses petits protégés, et donne des nouvelles rassurantes. Les chatons ont encore beaucoup de chemin à parcourir pour devenir des chats adultes en pleine forme. Nous sommes certains qu’ils y arriveront grâce au dévouement de leurs bienfaiteurs !

Et lorsqu’ils seront en âge, les félins seront proposés à l’adoption. Ce sera le début d’une nouvelle aventure, placée sous le signe de l’amour…